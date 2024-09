Le Real Madrid a désigné sa nouvelle grande priorité

Mardi soir, Carlo Ancelotti a sorti sa caisse à outils au moment de composer son onze de départ face à Stuttgart en Ligue des champions. En effet, le technicien italien a dû bricoler en défense. Bien qu’il ait pu compter sur Ferland Mendy, pour occuper le couloir gauche, et sur Antonio Rüdiger, positionné dans l’axe central gauche, le Mister a fait quelques ajustements sur le côté droit. Lucas Vazquez, qui n’est pas un latéral de métier, mais qui joue le rôle de doublure de Dani Carvajal depuis un petit moment, a été titularisé. Carvajal, lui, a été aligné dans l’axe aux côtés de Rüdiger. Un choix étonnant, d’autant que l’Espagnol de 1m73 n’a pas forcément été à son aise à ce poste contre les Allemands. Carlo Ancelotti a d’ailleurs rapidement rectifié le tir à la mi-temps avec la sortie de Vazquez, remplacé par Eder Militão. L’entraîneur de la Casa Blanca n’avait pas voulu prendre de risque avec le Brésilien, qui n’a pas été épargné par les pépins physiques bien qu’il soit à 100% d’après ce qu’avait déclaré son coach lundi en conférence de presse.

Le Real Madrid sonde le marché des défenseurs

Finalement, il a dû faire appel à lui à la pause face à Stuttgart alors que sa défense prenait l’eau. Il a rejoint Rüdiger dans l’axe, pendant que Carvajal a retrouvé son poste de latéral droit. Les Merengues s’en sont finalement bien sortis et se sont imposés 3 à 1. Mais cette rencontre a confirmé les doutes de la presse ibérique au sujet de la formation championne d’Espagne et d’Europe. Les médias estiment que l’équipe n’est pas assez solide et équilibrée. Un avis visiblement partagé par Ancelotti, qui compte utiliser 4 milieux de terrain et se passer de l’un de ses attaquants lors des matches capitaux ou à l’extérieur. Rodrygo devrait être sacrifié. Le match face à Stuttgart a aussi mis l’accent sur les failles défensives et le manque de solutions derrière. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’ont pas remplacé Nacho, qui a rejoint l’Arabie saoudite cet été. David Alaba, lui, est toujours à l’infirmerie. L’Autrichien devrait faire son retour au mois de novembre si tout va bien.

Ancelotti s’appuie donc sur Antonio Rüdiger, qui pourrait être vite fatigué à force d’enchaîner, Eder Militaão, qui a souvent été trahi par son corps, ou encore Jesus Vallejo, qui n’entre pas dans ses plans. Pour ces raisons, le Real Madrid souhaitait recruter un défenseur central cet été. Leny Yoro était d’ailleurs la priorité. Mais le Français de 19 ans a signé en faveur de Manchester United. Les Merengues ont donc décidé de laisser ce dossier de côté, alors que Carlo Ancelotti militait pour l’arrivée d’Aymeric Laporte (Al-Nassr) en coulisses. Mais le Real Madrid est visiblement en train de changer d’avis, même si le Mister peut éventuellement faire appel à des jeunes de la Cantera. En effet, AS révèle que les dirigeants espagnols sont en train de scruter le marché des défenseurs centraux avec intérêt, mais sans forcément se hâter. Outre les blessures et le rythme infernal de la saison, ils veulent préparer l’avenir alors que Rüdiger (31 ans) et Alaba (32 ans) prennent de l’âge.

Une priorité nommée Yarek Gasiorowski

Ils comptent mettre la main sur un jeune joueur qui, dans le futur, formera la paire défensive avec Militão (26 ans). Selon le média ibérique, Yarek Gasiorowski (19 ans) réunit toutes les qualités qui plaisent au club de Florentino Pérez, qui le surveille de très près. De la même génération que Yoro, celle des 2005, le défenseur central gaucher de 1m92 est décrit comme un joueur puissant physiquement et au potentiel énorme. Le Real Madrid, qui l’a supervisé à plusieurs reprises, a fait des rapports élogieux au sujet de l’international espagnol U19. Mais il pourrait y avoir quelques obstacles concernant sa signature. En effet, le FC Valence, club où il est sous contrat jusqu’en 2026, n’entretient pas de bonnes relations avec les Madrilènes selon AS. Ce qui pourrait compliquer l’affaire. De plus, il faudra mettre pas mal d’argent sur la table, ce qui avait rebuté le Real Madrid pour Yoro. Pour le polyvalent Gasiorowski, qui peut aussi jouer en tant que latéral gauche, sa clause libératoire est de 45 M€.

Mais AS explique qu’il pourrait partir pour moins si les Madrilènes réussissent à s’entendre avec le club ché, qui peut aussi prolonger automatiquement son contrat jusqu’en 2027 lorsqu’il aura joué 20 rencontres avec l’équipe professionnelle. Cette saison, l’Hispano-polonais a participé à 2 matches toutes compétitions confondues. Ensuite, il est resté sur le banc lors des 3 dernières sorties de son équipe. Une situation peu évidente à vivre pour le joueur, grand espoir du foot ibérique. Ses qualités n’ont d’ailleurs pas échappé à d’autres clubs. Cet été, l’Atlético de Madrid a coché son nom. Plus récemment, Salzbourg et l’Inter se sont aussi positionnés et se sont renseignés sur son cas. Des concurrents de taille pour le Real Madrid, qui a de nombreux arguments pour convaincre le natif de Polinyà de Xúquer.