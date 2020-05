Bundesliga : les clubs débutent une semaine de quarantaine

La Bundesliga va reprendre samedi prochain avec plusieurs affiches séduisantes comme les chocs entre le Borussia Dortmund et Schalke 04, l'Eintracht Francfort et le Borussia Mönchengladbach, mais aussi la rencontre entre l'Union Berlin et le Bayern Munich (trois rencontres à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). En prévision de son match contre l'Union Berlin, le Bayern Munich a annoncé respecter les règles sanitaires et avoir débuté une semaine de quarantaine dans un communiqué : «les professionnels du FC Bayern ont repris l'entraînement collectif depuis vendredi - conformément aux règles d'hygiène spécifiées par la DFL et les autorités compétentes. Après une formation en petits groupes au cours des quatre dernières semaines en raison de la pandémie de coronavirus, des duels et des exercices tactiques font désormais partie des entraînements. Il en va de même aujourd'hui lors d'une séance d'entraînement dans l'Allianz Arena dimanche. Depuis ce week-end, l'équipe Hansi Flick est dans un camp d'entraînement en quarantaine, au cours duquel une grande partie des entraînements quotidiens auront lieu sur le centre d'entraînement du FC Bayern, avant que l'équipe ne se rende au match aller de Bundesliga à Berlin samedi prochain (match dimanche, 18 h).»

Le Bayer Leverkusen, qui doit jouer lundi 18 mai (20h30) sur le terrain du Werder Brême pour le compte de la 26e journée de Bundesliga, débutera aussi une semaine de quarantaine ce lundi. Cela fait suite aux directives de la Ligue allemande de football (DFL) pour la reprise du championnat. Le club l'a annoncé via un communiqué. «Le staff technique, les joueurs et la direction séjourneront à l'hôtel Große Ledder à Wermelskirchen, propriété de Bayer Gastronomie GmbH. Ils ne sortiront de l'établissement que pour s'entraîner à la Bay Arena à huis clos. Moussa Diaby et ses coéquipiers se rendront dimanche prochain à Brême.» Leur premier match depuis le 12 mars, date de leur victoire (3-1) en huitième de finale aller de Ligue Europa chez les Glasgow Rangers.