Italie : Antonio Cassano recadre Andrea Pinamonti après ses propos sur Mateo Retegui

«Ça m’a un peu dérangé. C’est un peu ennuyeux, surtout pour un joueur qui aspire à être appelé en équipe nationale», Andrea Pinamonti n’a pas été tendre avec Mateo Retegui (2 sélections, 2 buts), attaquant né en Argentine ne parlant pas italien, qui a été convoqué en Nazionale. Ce choix du sélectionneur Roberto Mancini a fait couler beaucoup d’encre en Italie et certains joueurs comme Mario Balotelli, Andrea Petagna et maintenant Andrea Pinamonti n’ont pas du tout apprécié cette décision. Surtout que le buteur de Sassuolo fait partie des prétendants au même poste qui ont été laissés de côté lors de cette dernière trêve internationale.

Interrogé à ce sujet dans une émission sur Twitch, Antonio Cassano a sorti la sulfateuse pour tacler violemment les propos de Pinamonti : «L’autre jour, j’écoutais la bêtise qu’a sortie Pinamonti. Toute sa carrière il s’est chié dessus. En Serie B il était remplaçant. Cette saison, il est remplaçant et ne joue pas à Sassuolo. Il a fait que 22 apparitions. Quatre buts. Et il est souvent le remplaçant de Defrel. Mon cher Pinamonti, c’est Antonio Cassano qui te parle. Mais t’es qui pour dire que cela te dérange ? Mais pour qui tu te prends ? (…) Tu ne joues même pas dans ton club et tu te permets de répondre que cela te dérange. Commence par marquer quelques buts avec ton club, je dirais même, commence par être titulaire dans ton équipe. Tu as marqué 12 buts avec Empoli l’année dernière et tu te crois fort ? Tout le monde ose parler maintenant, arrêtons un peu !»

