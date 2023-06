Christian Pulisic dit oui à l’AC Milan

Le rêve de l’Olympique Lyonnais aura été de courte durée. Alors que John Textor, propriétaire du club rhodanien, espérait attirer son compatriote Christian Pulisic cet été, ce dernier a visiblement donné son accord à une autre formation. Selon les informations de Sky Italia, le milieu offensif de 24 ans a donné son feu vert pour rallier le club lombard.

Reste désormais à s’entendre entre Milan et Chelsea autour d’une indemnité de transfert. Les Blues en demanderaient initialement entre 20 et 22 M€ mais les Milanais ne désespèreraient pas de faire baisser la note. Une chose est certaine, Pulisic n’entre plus dans les plans de Chelsea.

