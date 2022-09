Maccabi Haïfa - PSG : Daniel Siebert au sifflet

Vainqueur de la Juventus Turin lors de la première journée du groupe H de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain tentera de confirmer sur la pelouse du Maccabi Haïfa ce mercredi à 21 heures. Pour cette rencontre, l'UEFA a d'ailleurs communiqué le nom de l'arbitre central. Il s'agit de l'Allemand Daniel Siebert.

La suite après cette publicité

«L'Allemand sera l'arbitre de la rencontre de la 2e journée de la phase de groupes de l'UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa FC, ce mercredi 14 septembre à 21h au Sammy Ofer Stadium. L'arbitre international sera assisté par ses compatriotes Jan Seidel et Rafael Foltyn. Daniel Schlager sera le quatrième arbitre. Christian Dingert et Harm Osmers officieront en tant qu'arbitres assistants vidéo», précise, par ailleurs, le communiqué du PSG.