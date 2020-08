PSG-Bayern Munich : Robert Lewandowski est à un pas de l'histoire

Robert Lewandowski aime beaucoup la Ligue des Champions. Si en quart de finale et en demi-finale il n'a inscrit que deux réalisations (sur les onze inscrites par sa formation), il n'en est pas moins l'un des acteurs principaux. En avril 2013, lors de la rencontre aller entre le Borussia Dortmund, son club de l'époque, et le Real Madrid, il avait inscrit quatre buts, ce qui avait permis au club de la Ruhr de se qualifier pour la finale de la C1.

Mais ce n'est pas le seul moment où le Polonais est entré dans l'histoire. Six ans plus tard, en phase de poules, il inscrit un nouveau quadruplé avec le Bayern Munich face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Jusqu'ici rien de véritablement anormal, sauf qu'il a marqué ses quatre buts en l'espace de seulement quinze minutes, entre la 53e et la 67e minute ! Et cette année encore, il pourrait rentrer encore un peu plus dans l'histoire.

Depuis le début de la saison, Lewandowski c'est 55 buts ! Ses quinze réalisations en Champions' League font de lui le meilleur buteur de la compétition. Il a fini meilleur buteur en Bundesliga avec 34 buts et en a marqué aussi 6 en Coupe d'Allemagne, que le FCB a remportée. Avec son but de la tête contre l'Olympique Lyonnais il a aussi égalé le record de Gerd Muller (1972-1973), qui avait inscrit 55 buts avec le FCB sur une saison.

« Pour moi, il est le meilleur avant-centre du monde »

Par conséquent, ce dimanche, contre le Paris Saint-Germain, le Polonais aura la possibilité de détrôner le génial renard des surfaces allemand et de l'effacer des livres d'histoire du club bavarois. Pour cela il faudra trouver la faille dans une formation parisienne, qui n'encaisse pas tant de buts que cela. Son entraîneur, Hansi Flick, en tout cas, compte énormément sur lui pour remporter la compétition.

« Je pense qu'il est absolument heureux d'avoir pu marquer le 3-0. Il a pu terminer le match pour nous, c'était extrêmement important. Il travaille beaucoup pour l'équipe, c'est très important pour nous qu'il soit aussi dans le travail défensif. Il dégage un énorme danger devant le but. Cela n'est pas seulement connu depuis cette saison. Pour moi, il est le meilleur avant-centre du monde et j'espère qu'il marquera contre Paris en finale », a indiqué le coach du champion d'Allemagne en titre.

Il est certain que les armes offensives du Bayer Munich sont nombreuses, mais ce dimanche soir, peut-être que quelqu'un rentrera dans l'histoire. Que ce soit le Paris SG, qui pourrait ramener une C1 en France après l'OM en 1993, ou Robert Lewandowski en marquant, offrant le titre aux siens, effaçant Gerd Muller et donc se faisant une place encore plus importante dans celle déjà très riche du Bayern Munich.