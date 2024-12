Premier League : Arsenal punit Manchester United

Et si Manchester United avait enfin trouvé l’entraîneur idéal ? En tout cas, Ruben Amorim, pour son 4e match à la tête des Red Devils et pour son premier gros choc, avait l’occasion d’offrir une 3e victoire consécutive à ses hommes en cas de succès à l’Emirates Stadium. Une tâche loin d’être aisée, puisqu’Arsenal n’avait au coup d’envoi par encore perdu le moindre match à domicile, et sortait de deux larges victoires avec 5 buts inscrits. Pendant qu’Arteta proposait son habituel 4-4-3, Amorim dégainait son fameux 3-4-3 avec Mount et Garnacho en soutien d’Höjlund. Et les deux blocs livraient d’entrée de jeu une belle bataille.

Arsenal avait certes la possession en sa faveur, mais peinait à se montrer dangereux autrement que sur coup de pied arrêté. Sans Gabriel, blessé, il lui manquait toutefois un sérieux atout dans ce domaine, et Partey loupait une belle occasion de la tête (8e). Martinelli, lui, ne trouvait pas le cadre après un cafouillage consécutif à un nouveau corner. MU, de son côté, jouait de manière appliquée, respectant le schéma de son entraîneur à la lettre. Cela suffisait en tout cas pour résister au pressing des Gunners, à défaut de créer des occasions, le malheureux Hojlund se démenant un peu seul. C’était aussi suite à un corner que MU se créait sa seule situation, un mauvais dégagement de Kiwior donnant l’opportunité à Dalot de déclencher un tir croisé non cadré (43e).

Saliba, du postérieur

Cinq tirs au total en première période, soit le plus faible total de la saison en Premier League, le spectacle n’était clairement pas au rendez-vous. Alors Arsenal intensifiait la pression. Et allait être récompensé, devinez, sur un corner. Frappé par Rice, il était repris victorieusement par Timber, pas sanctionné d’une poussette sur Hojlund (1-0, 54e). Amorim lançait des joueurs frais assez vite, avec les entrées successives de Diallo (dès la mi-temps), Zirkzee, Rashford et Yoro. Ce match était décidément dédié aux coups de pied arrêtés, puisque De Ligt tombait sur un grand Raya après un coup-franc tiré par Bruno Fernandes (67e).

L’entrée de Diallo dynamisait son équipe, mais Arsenal restait menaçant sur chaque corner. La preuve ? Saliba parvenait même à marquer des fesses, après une tête de Partey au second poteau (2-0, 73e). Amorim pouvait se prendre la tête entre les mains, il a pu voir l’écart qui séparait sa nouvelle équipe de son adversaire du soir. Du talent et du temps, voilà ce que peut espérer l’entraîneur portugais. Avec cette victoire, Arsenal revient à 7 points de Liverpool, qui a concédé un nul assez fou sur la pelouse de Newcastle. Dans l’autre match disputé à 21h15, Aston Villa s’est enfin relancé face à Brentford, après une série de 7 rencontres sans victoire. Rogers, Watkins et Cash ont donné un large avantage dès la première période. Damsgaard a réduit la marque après la pause.

