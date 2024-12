Premier League : Liverpool accroché par Newcastle dans un match fou, Chelsea solide dauphin, Manchester City se refait la cerise

Vainqueur de Manchester City (2-0) ce dimanche, Liverpool s’avançait ce mercredi soir en tant que leader de Premier League. Les Reds voulaient conforter leur rang du côté de St. James Park contre une équipe de Newcastle sur courant alternatif. Jacob Murphy et Anthony Gordon accompagnaient Alexander Isak pour les Magpies alors que Curtis Jones et Jarell Quansah débutaient pour les Reds. Ce sont bien les locaux qui s’illustraient en premier avec une tentative précoce de Sandro Tonali (2e). Si Liverpool réagissait avec deux occasions d’Alexis Mac Allister coup sur coup (14e et 15e), Jacob Murphy allait toucher le poteau droit d’une frappe croisée (22e) avant que Bruno Guimarães trouve Caoimhín Kelleher sur la trajectoire de sa frappe (23e). Mieux inspiré, Newcastle allait logiquement prendre les devants grâce à Alexander Isak qui se jouait de Virgil van Dijk avant de conclure d’un missile sous la barre transversale (1-0, 35e).

La suite après cette publicité

La bande d’Eddie Howe manquait d’ailleurs le break dans la foulée, mais Anthony Gordon s’empalait sur Caoimhín Kelleher (38e). Après la pause, Liverpool n’allait pas douter longtemps. Profitant d’un centre de Cody Gakpo sur la droite, Curtis Jones coupait au premier poteau pour égaliser (1-1, 50e). Mais alors que les Reds pensaient avoir fait le plus dur Anthony Gordon remettait les siens devant après une belle offrande d’Alexander Isak (2-1, 62e). Le Suédois qui était dans un grand soir passait même tout proche du doublé, mais son but était refusé pour hors-jeu (66e). Ce match allait finalement virer dans la folie avec une nouvelle égalisation des Reds signée Mohamed Salah bien servi au préalable par Trent Alexander-Arnold (2-2, 68e). Sonnant la révolte, l’Égyptien allait même se transformer une nouvelle fois en héros. Servi dans la surface par Trent Alexander-Arnold (encore), Mohamed Salah enchaînait contrôle orienté, frappe croisée et célébration pour son doublé (3-2, 83e). Mais ce match n’était pas fini et Fabian Schär allait arracher l’égalisation sur un coup franc après une sortie manquée de Caoimhín Kelleher (3-3, 90e). Mauvaise opération pour Liverpool qui compte sept points d’avance sur Chelsea et neuf sur Manchester City en attendant le résultat d’Arsenal-Manchester United.

Chelsea solide dauphin, Manchester City se refait la cerise

Dauphin de Liverpool, Chelsea avait l’occasion de mettre la pression sur les Reds et se déplaçait du côté de Southampton. Les Blues faisaient tourner contre la lanterne rouge puisqu’on voyait de nouvelles têtes comme Filip Jorgensen, Axel Disasi ou encore Joao Félix. Et il ne fallait pas arriver en retard. En forme sur les dernières semaines, Enzo Fernandez permettait à Axel Disasi de marquer rapidement sur corner (1-0, 7e). Southampton répondait rapidement et la frappe limpide de Joe Aribo remettait les compteurs à zéro (1-1, 11e). Pour autant, Chelsea n’était pas venu pour douter et Christopher Nkunku se chargeait de vite redonner l’avantage aux Blues (2-1, 17e) qui allaient enfoncer le clou avec Noni Maduekke (3-1, 34e). Pire, la situation allait s’aggraver pour Southampton quand Jack Stephens était exclu pour … avoir tiré les cheveux frisés de Marc Cucurella (40e). En seconde période, Chelsea baissait le pied, mais allait inscrire un quatrième but en fin de match après un bon travail de Christopher Nkunku conclut par Cole Palmer (4-1, 77e). Jadon Sancho y aillait même de son pion sur un contre mené par Malo Gusto (5-1, 87e). Avec cette large victoire 5-1, Chelsea conforte sa place de dauphin de Liverpool et revient à sept points des Reds quand Southampton reste bon dernier de Premier League.

La suite après cette publicité

Sur une série noire de six défaites et un nul sur ses sept derniers matches, Manchester City (5e) voulait renouer avec le succès du côté de l’Etihad Stadium. Sur la route des ouailles de Pep Guardiola, l’étonnant Nottingham Forest (6e) voulait continuer sur sa belle dynamique. Et cela se voyait très rapidement une première frappe d’Erling Haaland (6e) et le but de Bernardo Silva consécutif à une remise de Kevin De Bruyne (1-0, 8e). Pas guéri totalement pour autant, Manchester City allait subir comme sur ces frappes de Morgan Gibbs-White (17e) et Chris Wood (30e). Pour autant, Jeremy Doku servait parfaitement Kevin De Bruyne qui donnait de l’air à ses coéquipiers (2-0, 31e). Gérant davantage la partie par la suite, Manchester City allait se donner de l’air peu avant l’heure de jeu avec un but de Jeremy Doku (3-0, 57e). Fort de cet avantage, Manchester City retrouve le chemin de la victoire et grimpe à la troisième place à neuf points du leader Liverpool.

Enfin, le dernier match de la soirée opposait deux clubs de bas de tableau avec le déplacement de Wolverhampton (18e) du côté d’Everton (17e). À domicile, les Toffees voulaient prendre leur distance avec la zone rouge. Cela démarrait parfaitement sur un coup franc bien placé sur la droite du but de José Sà par Ashley Young (1-0, 10e). Quelques minutes plus tard, le but de James Tarkowski était refusé pour les Toffees (19e). Everton allait même doubler la mise peu après la demi-heure de jeu. Profitant d’un ballon qui flottait devant la surface des Wolves, Orel Mangala parvenait à conclure dans une forêt de jambes (2-0, 33e). Et même quand Wolverhampton réagissait après la pause, Dominic Calvert-Lewin poussait Craig Dawson à la faute sur corner (3-0, 49e). Iliman Ndiaye pensait aussi participer à la fête, mais son but était finalement refusé (65e). Dominic Calvert-Lewin (73e) allait trouver le chemin des filets à son tour en fin de match (4-0, 73e). Avec cette victoire 4-0, Everton grimpe au quinzième rang et relègue la zone rouge à 5 points. Wolverhampton glisse à la 19e place.

La suite après cette publicité

Les résultats de la soirée