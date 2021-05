OL : Houssem Aouar se verrait bien rester encore

La saison dernière, Houssem Aouar avait ébloui l’Europe de son talent en Ligue des champions. Face à la Juventus et Manchester City, le jeune milieu avait marché sur l’eau. De quoi attiser les convoitises de nombreux gros clubs. Malgré les intérêts d’Arsenal, de la Juventus et du PSG notamment, le joueur de 22 ans était bien resté une saison de plus à Lyon.

Selon les informations de L’Équipe, alors qu’il était déterminé à partir l’été dernier, Houssem Aouar ne serait plus vraiment contre rester à Lyon encore une saison. Le jeune joueur formé au club, auteur d’une saison très mitigée avec plusieurs blessures, aimerait laisser une meilleure emprunte chez l’actuel quatrième de Ligue 1.