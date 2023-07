Mercato : le clash PSG-Kylian Mbappé prend un nouveau tournant à 40 M€

La suite après cette publicité

Le "MbappDay". Ce lundi 31 juillet est un jour très important au Paris Saint-Germain. Les pensionnaires ont jusqu’à aujourd’hui pour payer la clause de 50 M€ d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Et ce dossier est en excellente voie comme nous vous l’avons expliqué en exclusivité sur notre site. En revanche, les Franciliens sont moins optimistes concernant Kylian Mbappé (24 ans). On peut même dire que les champions de France sont résignés. Ce 31 juillet va d’ailleurs marquer un tournant très important dans ce dossier qui a commencé le 21 mai 2022.

Mbappé 2025

Ce jour-là, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé au public du Parc des Princes après la rencontre face à Metz que KM7 allait poursuivre l’aventure. « J’ai une très bonne nouvelle : Kylian Mbappé va rester jusqu’en 2025 ! Il va continuer avec nous pour écrire la grande histoire du PSG », avait lâché le président parisien. Le footballeur né en 98 avait aussi pris la parole. « Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris était ma maison. J’espère que je vais continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au football et continuer à gagner des trophées avec vous tous.»

Les deux hommes avaient ensuite pris la pose avec un maillot floqué 2025. Mais Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG à cette date-là, à moins d’un spectaculaire retournement de situation. Placé au centre du projet, le Français a pourtant été chouchouté par sa direction qui a recruté certains de ses proches, dont Luis Campos, tout en lui offrant un contrat XXL. Sur le terrain, le Bondynois a répondu aux attentes en marquant et en délivrant des passes décisives. Mais il n’a pas permis aux siens de passer un cap en Coupe d’Europe. Une déception.

Une option qui divise

En coulisses, il a aussi été déçu par le PSG. Les joueurs qu’il avait réclamé à sa direction (Robert Lewandowski, Bernardo Silva) ne sont pas venus. A cela il faut ajouter diverses polémiques comme celles du "pénaltygate", du "#pivotgang" ou encore l’affaire de l’armée numérique engagée par le PSG pour nuire au Français sur les réseaux sociaux. Se sentant trahi, il a eu des envies d’ailleurs à deux reprises. La première fois, en juillet 2022, lorsque le mercato n’a pas été à la hauteur de ses attentes. La deuxième, en octobre. Mais il est bien resté dans la capitale, où on était confiant à l’idée qu’il prolonge l’aventure.

Car KM7 n’a en réalité pas prolongé jusqu’en 2025. Il a étendu son bail jusqu’en 2024, lui qui veut participer aux JO de Paris, avec une option pour prolonger d’une année supplémentaire. Cette option doit être levée par les deux parties. Si le PSG est pour, le joueur n’est pas de cet avis. Le 12 juin dernier, il a envoyé une lettre au PSG dans laquelle il explique qu’il ne prolongera pas son bail d’une année supplémentaire. Un coup de massue pour les dirigeants franciliens qui ont bâti leur projet autour de lui. Ils ont ainsi fait savoir dans la presse que le Français avait deux solutions : une prolongation ou une vente cet été.

Le PSG écoute les propositions

Cela a été ensuite annoncé publiquement le 5 juillet dernier par NAK lors de la conférence de presse de Luis Enrique. De retour à l’entraînement le 17 juillet, KM7 a fait profil bas tout en restant ferme. Le PSG a donc décidé de sévir en le privant de tournée en Asie. Il a été envoyé avec les lofteurs, lui qui ne semble pas affecté et profite de quelques bains de foule. Dans le même temps, le PSG a commencé à écouter les propositions. Les dirigeants ont même accepté celle d’Al-Hilal, qui a proposé 300 millions d’euros. Malgré un salaire astronomique, KM7 a refusé.

D’autres clubs sont à ses trousses puisque le FC Barcelone (qui a démenti), Liverpool, Chelsea ou encore l’Inter Milan sont cités comme des points de chute éventuels. Mais le capitaine des Bleus est déterminé à aller au bout de son bail. Seul le Real Madrid, le club qui le fait rêver, semble avoir sa chance aujourd’hui. D’autant qu’il y a une place à prendre là-bas en attaque après le départ de Karim Benzema. Du côté du PSG, on est d’ailleurs persuadé que KM7 a changé d’avis suite au départ de KB9 et qu’il s’est déjà mis d’accord avec les Merengues.

Mbappé va recevoir 40 M€ ce lundi

Discrets, ces derniers semblent jouer la montre, eux qui récupéreront le joueur libre dans un an ou moins cher cet été. C’est en tout cas leur idée. Mais il faudra mettre de l’argent sur la table. 150 M€, 200 M€ ou encore 250 M€, on a entendu un peu tous les chiffres ces derniers jours concernant le prix fixé par Paris. Pour beaucoup, le PSG veut battre un record de transfert avec lui. Mais le club de la capitale est "coincé". Le champion du monde sera libre dans un an et personne, à part les Saoudiens, ne veut mettre autant. D’autant que Mbappé est prêt à rester une saison sans jouer la moindre minute au PSG. Le bras de fer est donc lancé.

Et c’est Kylian Mbappé qui va a priori remporter la première manche ce lundi en recevant 40 M€. Cette somme correspond à la moitié de la prime de fidélité que lui doit le PSG d’ici ce soir minuit s’il est encore sous contrat. Ce qui sera le cas. Mais Marca explique que Paris cherche toutes les solutions possibles pour éviter de payer cette somme car les dirigeants estiment qu’il n’est pas fidèle car il ne veut pas continuer. Mais ils devront bien la payer puisque KM7 ne cesse de dire qu’il veut rester et aller au bout de son contrat. D’ailleurs, cette prime de fidélité atteint 80 M€ au total.

L’attaquant est officiellement sur le marché le 1er août

La deuxième partie sera versée le 31 août prochain si Mbappé est encore là. Ce qui est son idée. Paris peut essayer de "sauver" ces 40 M€. Mais il faudra réussir à s’entendre avec le Français et le Real Madrid. Ce qui est sûr, c’est que demain Paris va officiellement mettre son joueur sur le marché, même si c’était déjà le cas officieusement. Les clubs intéressés vont pouvoir accélérer et surtout être autorisés à échanger avec le clan KM7 par le PSG. Le club français espère le vendre au meilleur prix pour limiter la casse. Si jamais il n’y parvient pas, il sera dans l’obligation de le réintégrer dans le groupe professionnel une fois le mercato terminé comme le stipule la charte du football professionnel.

Soutenu par l’UNFP, KM7 se prépare à tous les scénarios. En effet, la Gazzetta dello Sport a révélé la semaine dernière que le capitaine des Bleus envisage de faire appel à la justice. En effet, le joueur peut faire appel à la commission juridique de la Ligue pour être réintégré si le PSG continue de le mettre à l’écart après la fin du mercato. Il peut aussi saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation de son contrat, lui qui a toutes les chances de l’emporter. Dos au mur, le PSG, qui s’attend à une offre au rabais du Real Madrid, a une belle épine dans le pied. Un casse-tête à 40 M€, qui pourrait faire perdre encore plus d’argent entre son salaire 6 M€ bruts par mois et la prime de fidélité de 2023-24, qui est de 90 M€.