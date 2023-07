Mercato : Kylian Mbappé envisage de traîner le PSG devant la justice

La suite après cette publicité

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas. Ou plutôt qu’un coup de crayon en ce qui concerne Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. En effet, le Français refuse de signer l’option lui permettant de prolonger son bail dans la capitale jusqu’en 2025. Cela, le joueur de 24 ans l’a signifié en prenant sa plume pour écrire une lettre au PSG le 12 juin dernier. Une missive que les dirigeants franciliens n’ont pas appréciée. Ils estiment avoir été trahis par KM7 et pensent qu’il a même déjà trouvé un accord avec le Real Madrid.

Pour cette raison et parce qu’il est impossible pour eux de le voir partir gratuitement, ils ont décidé de le mettre en vente si jamais il ne paraphe pas son nouveau contrat d’ici le 31 juillet. Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs durci le ton en lui posant un ultimatum. Puis, le champion du monde 2018 a été écarté de la tournée estivale en Asie. Un acte qui marque un peu plus le divorce entre les deux clans. Car Mbappé n’a pas l’intention de changer son fusil d’épaule. Il ne prolongera pas à Paris, qui a d’ailleurs accepté une offre de 300 millions d’euros de la part d’Al-Hilal.

Le clan Mbappé étudie ses moyens de contre-attaquer

Les Saoudiens discutent d’ailleurs avec l’entourage du Français selon AS. Mais difficile d’imaginer le joueur rejoindre la Saudi Pro League, lui qui clame qu’il veut gagner la Ligue des Champions. Relevo a d’ailleurs expliqué que KM7 préférait faire une saison blanche sur le banc plutôt que de rejoindre l’Arabie saoudite. Difficile d’y voir clair. Mais ce qui est sûr, c’est que le joueur de 24 ans est pour le moment déterminé à aller au bout de son contrat dans la capitale. Il reste sur sa ligne de conduite et continue à participer aux entraînements avec les lofteurs tout en prenant quelques bains de foule pendant que le groupe est au Japon.

Mais il ne compte pas se laisser faire non plus. Hier, L’Equipe a expliqué que le capitaine des Bleus et ses proches préparent leur riposte. Ils étudient les possibles façons de répliquer si jamais la situation venait à perdurer au-delà du mercato. Le quotidien sportif a rappelé que les écuries doivent respecter la charte du football professionnel et que le PSG ne pourra pas écarter indéfiniment le joueur si jamais il est encore sous contrat après la clôture du marché. L’UNFP a d’ailleurs menacé le PSG par le biais de son président Philippe Piat.

L’UNFP a déjà menacé le PSG

«C’est une guerre d’usure. La situation réglementaire permet au club de faire avec son effectif tel qu’il le veut. Après le 1er septembre, il faut que les choses reviennent. C’est une coïncidence que le mercato s’arrête au 1er septembre. Ça permet au club de gérer son effectif jusqu’à un moment donné. Après cela, il ne peut pas faire comme il veut. Si les deux parties ne se sont pas mises d’accord sur une sortie de crise, on sera obligé de demander le respect des textes. Le respect des textes, c’est de permettre à Mbappé de s’entraîner normalement, probablement d’obliger le club à le faire jouer car sinon, ce serait un harcèlement. Cela deviendrait illégal sur le plan du droit du travail. »

Puis il avait ajouté : «quand il s’agit d’un joueur pas très connu, on peut faire croire qu’il n’est pas en forme. En ce qui concerne le meilleur joueur du monde, ce n’est pas possible de laisser croire que ce n’est pas pour des raisons de sanction. Le texte auquel je fais allusion prévoit des sanctions si un joueur est mis sur la touche pour des raisons qui ne sont pas sportives. Des procédures seront mises en œuvre.» Et le clan Kylian Mbppé est justement en train d’étudier tout cela. D’ailleurs, la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures fait un point sur le sujet.

KM7 n’exclut pas des actions en justice

La publication au papier rose explique que dans le camp du joueur, on évalue d’éventuelles actions en justice. La GdS précise que le footballeur de 24 ans peut faire appel à la commission juridique de la Ligue pour être réintégré si le PSG continue de le mettre à l’écart après la fin du mercato. Il peut aussi traîner son club en justice et saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation de son contrat. Ce serait une procédure longue et contraignante mais il aurait toutes les chances de l’emporter comme l’a expliqué à AS Mattia Grassani, un avocat expert en droit du sport qui collabore avec des clubs de Serie A.

«Si les comportements de harcèlement et de discrimination sont confirmés, la résiliation du contrat est possible. Mbappé peut être dissocié si les comportements ne se limitent pas à ne pas être convoqué pour un match de championnat et, au contraire, sont une situation répétée de manque de considération envers le joueur et d’isolement, pour une raison absolument claire : sa volonté de ne pas renouveler. Il pourrait obtenir la résiliation du contrat, une compensation financière importante et la liberté de signer avec n’importe quel autre club». Un scénario qui ferait les affaires du Real Madrid. Il reste à savoir si le PSG et Kylian Mbappé, qui n’exclut visiblement pas cette option, en arriveront là.