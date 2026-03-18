François Pinault dévoile ses plans pour le Stade Rennais

7e de Ligue 1, le Stade Rennais a-t-il les capacités pour devenir européen la saison prochaine ? Tout est désormais possible puisque les Rouge et Noir sont en train de revenir fort sur les places européennes et ce, malgré un coup d’arrêt au Roazhon Park le week-end dernier face à Lille (1-2). L’actuel propriétaire de la formation rennaise, François Pinault, qui a maintenant laissé la main à son fils, a d’ailleurs expliqué comment le club pouvait évoluer dans un entretien accordé à Ouest-France.

La suite après cette publicité

« Comme tout le monde, je pense… Je crois que l’on peut aller plus haut, plus loin. On dispose des moyens financiers, des équipes d’encadrement autour d’un nouveau patron, Guillaume Cerutti (président du conseil d’administration), qui a pris le club en main, avec des dirigeants de qualité, et des structures d’accueil adéquates pour nos joueurs. Cela doit être notre ambition ». Si les pensionnaires du Roazhon Park ont un temps d’avance (43 points), sur Strasbourg (8e, 37 points) et Lorient (9e, 37 points), les prochaines rencontres des Bretons risquent tout de même d’être déterminantes…