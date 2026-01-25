Menu Rechercher
Ligue des Champions

Le vestiaire du Real Madrid s’enflamme complètement

Selon El Chiringuito, l’optimisme est bien présent dans le vestiaire du Real Madrid, où le groupe croit fermement à un doublé LigaLigue des Champions cette saison. Actuellement 3e du classement de la phase de Ligue, le club madrilène s’appuie notamment sur un Kylian Mbappé en état de grâce, auteur de 34 buts en 28 matchs, pour nourrir de très hautes ambitions. Dans ce contexte, les joueurs estiment que rien n’est hors de portée malgré une concurrence relevée.

Pour autant, la saison du Real reste marquée par de fortes zones d’ombre. Il y a encore quelques semaines, les Merengues s’inclinaient face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, avant de subir une élimination surprise en Coupe du Roi contre Albacete, pensionnaire de Segunda División. Entre démonstrations de force et désillusions, la vérité se fera au printemps. Réponse en fin de saison.

