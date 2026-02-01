Menu Rechercher
Oleksandr Zinchenko quitte Arsenal et rejoint l’Ajax

Oleksandr Zinchenko

Trois ans et demi après son arrivée à Arsenal, Oleksandr Zinchenko va donner un nouveau sens à sa carrière. L’international ukrainien (75 sélections, 12 buts) a rejoint l’Ajax Amsterdam sous la forme d’un transfert définitif. Les Gunners devraient récupérer 1,5 million d’euros, plus bonus, dans l’opération.

«L’Ajax, Arsenal et Oleksandr Zinchenko ont trouvé un accord pour le transfert immédiat du joueur à l’Ajax. L’international ukrainien de 29 ans a signé un contrat à Amsterdam jusqu’à la fin de la saison, soit jusqu’au 30 juin 2026 inclus», indique le communiqué de l’Ajax.

