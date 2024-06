Accord Chelsea - Leicester pour Kiernan Dewsbury-Hall

Progressivement, le mercato estival de Chelsea commence à prendre forme. Après avoir enregistré les arrivées de Tosin Adarabioyo, d’Omari Kellyman et du prometteur Estêvão Willian, le club londonien a récupéré pas moins de 60 M€ dans la musette grâce aux départs d’Hakim Ziyech (Galatasaray), Ian Maatsen (Aston Villa) et Omari Hutchinson (Ipswich Town). Une entrée d’argent qui devrait vite être réinvestie à en croire les informations de The Athletic.

Dans l’optique de réaliser un exercice 2024-2025 plus reluisant que le précédent, Chelsea a coché le nom de Kiernan Dewsbury-Hall pour venir renforcer le milieu de terrain. Sous contrat avec Leicester City jusqu’en 2025, le joueur de 25 ans s’apprête à rallier Stamford Bridge et à retrouver son ancien coach chez les Foxes, Enzo Maresca, débauché par Chelsea pour pallier le départ de Mauricio Pochettino, remercié par sa direction en fin de saison. Selon le tabloïd britannique, Chelsea et Leicester, de retour en Premier League après un passage express en Championship, ont trouvé un accord pour un transfert autour de 35 M€. Le milieu de terrain anglais est attendu dans la journée pour passer sa visite médicale et s’engager avec les Blues jusqu’en 2030.