Hugo Broos prend la défense du Maroc et de la CAF

Assez virulent contre le Maroc et l’organisation de la CAN pendant la compétition, le sélectionneur sud-africain Hugo Broos s’est, cette fois, positionné en faveur du pays maghrébin. Il a été interrogé sur cette fameuse décision de la CAF de sacrer le Maroc sur tapis vert, et il a confié trouver cette mesure plutôt justifiée.

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« C’est très dur pour le Sénégal de perdre le titre, mais les règles sont les règles : si tu quittes le terrain, c’est un forfait. La seule chose c’est : pourquoi attendre autant ? Pourquoi attendre 2 mois ? », a lancé le coach belge devant les caméras du média SABC.