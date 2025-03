Pau : Daylam Meddah met déjà tout le monde d’accord

Prêté avec option d’achat par le SM Caen du côté de Pau lors du dernier mercato hivernal, Daylam Meddah (22 ans) n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord en Nouvelle-Aquitaine. Sorti sur blessure contre Rodez après avoir reçu une béquille et non retenu pour le déplacement à Caen (ce qui était prévu dans le contrat de prêt), le défenseur central d’1m87 s’impose depuis dans la charnière centrale de l’actuel 10e de Ligue 2. Solide dans le duel, précis à la relance et désormais considéré comme un pilier essentiel du collectif dirigé par Nicolas Usaï, le natif de Montivilliers enchaîne les prestations de haute volée.

La suite après cette publicité

«Il y a de la joie de vivre ici», savourait d’ailleurs l’intéressé après la victoire (1-0) des siens contre Grenoble, reconnaissant qu’il avait trouvé un club «idéal pour progresser». Fort d’un temps de jeu plus conséquent (3 titularisations et 257 minutes disputées lors des 3 derniers matches) et de performances convaincantes, Meddah veut désormais enchaîner. Une chose est sûre, le numéro 97 a d’ores et déjà convaincu la direction paloise. Ainsi et selon nos dernières informations, les Maynats souhaitent lever l’option d’achat du joueur formé au HAC et sous contrat avec le SMC jusqu’en juin 2026. Une très belle nouvelle pour le principal concerné, qui confirme aujourd’hui son énorme potentiel.