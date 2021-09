EL : l'OM ne trouve pas la faille contre Galatasaray et concède le nul

Après sa première défaite de la saison toutes compétitions confondues, dimanche soir contre le RC Lens (2-3, 8e journée de Ligue 1), l'Olympique de Marseille accueillait Galatasaray ce jeudi soir pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de Ligue Europa. Avec seulement un point pris il y a deux semaines contre le Lokomotiv Moscou, les Phocéens devaient lancer leur saison européenne face à leur public de l'Orange Vélodrome. Mais la tâche ne s'annonçait pas simple face à une formation toujours compliquée à jouer et qui avait battu la Lazio lors de la 1ère levée (1-0). Côté olympien, Jorge Sampaoli alignait, selon l'UEFA, 4-2-3-1 avec Harit notamment. Fatih Terim partait lui aussi sur un 4-2-3-1. Rapidement, les Marseillais s'installaient comme à leur habitude en 3-4-3 mais le début de rencontre était compliqué face à une équipe turque joueuse. Il fallait attendre quasiment la demi-heure de jeu pour la première opportunité avec Harit (27e), avant une occasion d'Ünder (35e).

Entre temps, Cicâldău avait tenté sa chance pour Galatasaray (34e). Malheureusement, la rencontre était ensuite interrompue quelques minutes suite à des jets de fumigènes et de projectiles des supporters turcs, et ensuite de quelques tensions entre supporters des deux équipes. Pau Lopez, lui, sauvait son équipe avant la pause (45e+8). Au retour des vestiaires, les Phocéens poussaient pour débloquer la situation mais Dieng, par deux fois (49e, 51e), manquait l'ouverture du score. Les hommes de Jorge Sampaoli dominaient globalement ce deuxième acte et sur un corner de Payet, Saliba voyait son coup de tête finir sur la barre transversale (60e). Derrière, Guendouzi pensait obtenir un penalty pour une faute de Van Aanholt mais après visionnage du ralenti et aide de la VAR, l'arbitre revenait sur sa décision... Finalement, le tableau d'affichage n'évoluait pas et les deux équipes se quittaient sur un score nul et vierge (0-0), après une dernière échauffourée suite à un contact entre Saliba et Diagne.