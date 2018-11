Depuis maintenant une dizaine d’années, le suspens n’existe, pour le Ballon d’Or, que pour savoir si c’est Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo qui le remportera. Mais en cette année 2018, il est peu probable que l’une des deux plus grandes stars du football de tous les temps soit lauréate cette année. C’est le 3 décembre prochain qu’on saura enfin qui succédera au Portugais, qui a été champion d’Europe avec le Portugal en France en 2016.

Justement la France, championne du Monde 2018 en Russie, a quelques potentiels candidats. Le premier est évidemment Raphaël Varane. Le Madrilène a gagné la Ligue des Champions et a effectué une grande Coupe du Monde. Antoine Griezmann est un sérieux postulant aussi. Le Colchonero a remporté la Ligue Europa et la Coupe du Monde en étant élu à chaque fois homme du match de la finale. Enfin, Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain, un peu étonnamment, se retrouve aussi dans la course à cette victoire.

Griezmann même pas sur le podium

Enfin, il n’y a pas que des Français qui pourraient remporter le Ballon d’Or. Le principal adversaire des Tricolores devrait être Luka Modric. Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a un peu de mal en ce début de saison, comme toute la Casa Blanca, a gagné la Ligue des Champions avec Varane et a été finaliste de la Coupe du Monde sans forcément être le meilleur Croate de la Coupe du Monde. Vendredi soir dernier, les votes ont été clos et on peut donc dire que les dés sont jetés.

Dans le Café des Sports, une émission sur la radio RFI, on a appris qu’un podium se détacherait déjà après une partie des bulletins de vote dépouillés. Ainsi, le milieu de terrain croate du Real Madrid arriverait en tête et, si cette tendance se confirme sur le reste des votes, il remporterait donc le Ballon d’Or. Son coéquipier en club, Raphaël Varane serait donc second tandis que Kylian Mbappé trusterait la troisième position. Tout cela signifierait donc qu’Antoine Griezmann ne serait même pas sur le podium. Dans un peu moins d’un mois, on aura la réponse. Patience.