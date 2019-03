Chelsea rejette une offre de 82 M€ pour Hazard

Le feuilleton Eden Hazard au Real Madrid semble bel et bien parti avec le retour de Zinédine Zidane sur le banc de la Casa Blanca. À en croire le Sun, qui est repris ce matin par la presse espagnole et AS, Chelsea a repoussé une première offre des Merengues à hauteur de 82 millions d’euros pour le milieu offensif belge. Mais le tabloïd anglais indique que malgré ce refus, les discussions ne sont pas fermées et que le Real pourrait revenir à la charge dans quelque temps. Les enchères pourraient monter jusqu’à 100 millions de livres, soit 117 millions d’euros. Après Thibaut Courtois la saison passée, les triples champions d’Europe en titre vont-ils une nouvelle fois chiper un cadre de Chelsea l’été prochain ?

Ibrahimovic critique la génération 92 de MU

Le Suédois Zlatan Ibrahimovic prend de plus en plus la parole dans les médias afin de donner son avis sur la situation des plus grands clubs européens. Pour le Daily Mirror, il a réalisé une interview exclusive où il parle de son ancien club, Manchester United, et du lourd héritage qu’a laissé Sir Alex Ferguson lors de son départ. L’ancien Parisien s’en est pris d’ailleurs à ceux qu’on appelle la génération Ferguson, celle de 1992, comme Paul Scholes, Nicky Butt, Gary Neville ou Ryan Giggs, qui selon lui, ne savent que critiquer à la télévision. « Ils ne sont plus là. Ils sont à la télévision et se plaignent tout le temps parce qu’ils ne sont pas actifs dans le club. Si vous voulez travailler dans le club, allez chercher du travail au sein de Manchester United. Vous ne pouvez pas être à la télévision et toujours vous plaindre et critiquer. Vous avez eu votre temps, on le sait. » Avant de défendre son ancien coéquipier, le champion du monde Paul Pogba : « dans le cercle de Ferguson, ils n’aiment pas l’attitude de Paul Pogba. Parce qu’ils sont restés toute leur vie sous Ferguson et qu’ils n’ont jamais quitté Ferguson. Ils n’auraient même pas parlé si Ferguson ne leur avait pas dit d’ouvrir la bouche. »

« Laissez tranquille CR7 ! »

On savait que le journal Tuttosport était pro-Juventus, mais ce matin le quotidien a mis les bouchées doubles afin de défendre la star de la Vieille Dame, Cristiano Ronaldo. Hier, l’UEFA a ouvert une enquête sur le Portugais après sa célébration osée contre l’Atlético de Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions. « Laissez tranquille CR7 ! », s’exclame le journal dans un cri mêlant la peur d’une suspension pour le quintuple Ballon d’Or et la colère contre cette enquête. C’est ce jeudi, dans deux jours, que sa possible sanction sera connue. Si elle est lourde, Tuttosport pourrait de nouveau se déchaîner.