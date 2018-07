Ça brûle pour Cristiano Ronaldo à la Juventus

D’après le journal espagnol Marca, en apprenant que le Real Madrid pourrait le laisser partir pour un transfert de 100 M€, Cristiano Ronaldo serait rentré dans une rage folle et aurait décidé de quitter définitivement le club avec qui il a remporté 4 Ligues des Champions. Le quotidien portugais Record va même plus loin en déclarant que ce ne serait plus qu’une question d’heures pour l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juve.

Chelsea veut piller la Juve

Le club de Turin fait les gros titres pour le transfert de Cristiano Ronaldo, mais il pourrait également y avoir du mouvement du côté des départs. Ce serait fait pour le transfert de Higuain chez les Blues pour 60M€, d’après Tuttosport. Mais ces derniers ne comptent pas s’arrêter là puisqu’il voudrait aussi prendre le défenseur Daniele Rugani. La Juve en voudrait au moins 40M€ !

L’Angleterre a fond derrière les Three Lions

Du côté de l’Angleterre, la presse n’hésite pas à supporter l’équipe nationale. Le Daily Mirror parle des GhostBusters de Gareth Southgate, le sélectionneur. En faisant une référence au célèbre film SOS Fantôme, le journal anglais manifeste sa confiance envers les Three Lions, pour battre l’équipe de Suède en quart de finales du mondial ce samedi, et ainsi mettre fin aux malédictions de l’Angleterre en Coupe du Monde. Nos voisins anglais semblent donc très confiants avant leur match décisif.