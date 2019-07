Il y a du changement dans le classement FIFA ! La Copa America et la Coupe d’Afrique des Nations sont passées par là et cela se remarque. La Belgique garde le trône, avec 20 points d’avance sur son dauphin. La France ? Eh bien non, la sélection championne du monde n’est plus deuxième du classement, doublée par le Brésil, sacré durant la Copa America disputée à domicile.

Le Brésil n’est donc pas loin de la Belgique et devance la France, 3e au classement. On note deux entrées dans le Top 10, avec la Colombie (8e) qui gagne 5 places et l’Argentine (10e), qui grimpe d’une place. On trouve donc 4 équipes sud-américaines dans le top 10, puisque l’Uruguay est 5e, avec une progression de 3 rangs. Mais la plus grande progressino, justement, est à mettre au crédit de l’Algérie.

Sacrés champions d’Afrique, les Fennecs de Djamel Belmadi font un bond de 28 places pour atterrir au 40e rang du classement. Plusieurs sélections africaines ont bénéficié d’une belle progression, à l’instar du Nigéria (33e, + 12 places) et de l’étonnant Madagascar (96e, + 12). A noter aussi la progression du Mexique (12e) et des Etats-Unis (22e), qui ont disputé la Gold Cup cet été. La première sélection citée avait battu la seconde en finale.

Le classement FIFA, établi au 25 juillet 2019 :

1. Belgique - 1746 points (-)

2. Brésil - 1726 points (+1)

3. France - 1718 points (-1)

4. Angleterre - 1652 points (-)

5. Uruguay - 1637 points (+3)

6. Portugal - 1631 points (-1)

7. Croatie - 1643 points (-1)

8. Colombie - 1622 points (+5)

9. Espagne - 1617 points (-2)

10. Argentine - 1610 points (+1)

....

16. Italie - 1569 points (-2)

16. Pays-Bas - 1569 points (-2)

....

20. Senegal - 1550 points (+2)

....

40. Algérie - 1463 points (+28)

NEW #FIFARANKING Continental champs reap their rewards this month @CBF_Futebol climb to 2⃣

@LesVerts make big leap

@miseleccionmxEN jump up table More — FIFA.com (@FIFAcom) July 25, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10