La Juve trop forte pour Manchester

En Angleterre, le choc entre la Juve et Manchester United fait parler tous les tabloïds. Les Mancuniens ont perdu (1-0) sur un but de Dybala, et pour le Daily Telegraph, les Red Devils ont été surpassés notamment dans les idées de jeu, et surclassés par les Turinois. C’est un bon retour à la maison pour Cristiano Ronaldo, comme résume le Guardian. Le Daily Express préfère insister sur Paulo Dybala, qui était vraiment « un tueur ». La rencontre fait également les gros titres dans la presse transalpine. Pour la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame est tout simplement une « dame d’Europe ». La Juve a dominé Manchester United dans un match qui était un véritable triomphe du côté d’Old Trafford pour les Bianconeri. Le Corriere dello Sport, de son côté, insiste sur la bonne performance du coach de l’équipe italienne, Massimiliano Allegri, qui a joué « une partition complète » d’après le Corriere.

La direction du Bayern en pleine crise

En Allemagne, le match qui a surtout fait parler, c’est celui du Bayern Munich qui l’a emporté (2-0) face à l’AEK Athènes. Le Bayern a bien failli tomber dans le piège et c’est Javi Martinez qui ouvrait le score à la 61e minute, avant que Robert Lewandowski ne double la mise, 2 minutes plus tard. Mais ce qui fait la une du magazine Sport-Bild ce matin, c’est la crise entre les dirigeants du Bayern Munich. En effet, après les déclarations très fortes d’Uli Hoeness sur Juan Bernat, des tensions ont éclaté entre le boss du Bayern et l’autre homme fort du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge. Les relations entre les deux hommes ne sont donc plus vraiment au beau fixe.

Le Real Madrid encore trop juste

Du côté de l’Espagne, le Real Madrid a enfin remporté un match. En effet, les Merengues l’ont emporté face au Viktoria Plzen (2-1). Un match avec des sifflets pour le journal As, pas vraiment rassuré par la performance. Il faut dire que le Real s’est fait peur, mais a retrouvé le chemin de la victoire sans jamais trop avoir de marge. Les Madrilènes ont tout de même marqué deux buts, par Karim Benzema et Marcelo, qui s’est d’ailleurs blessé en fin de match. L’attaquant français devient quant à lui le 4e buteur de l’histoire de la Ligue des Champions avec 57 buts, il devance désormais Ruud van Nistelrooy. Pas suffisant pour le journal Marca, qui explique que le Real n’était « pas convaincant ».