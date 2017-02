Isco négocie avec trois clubs !

Le Real Madrid tient déjà son feuilleton de l’été ! Depuis quelques semaines, l’incertitude règne autour du cas Isco. Le milieu offensif joue peu, et s’agace, même s’il assure être heureux au Real Madrid et attendre la fin de saison pour penser à son avenir. Une version qui ne convainc pas Marca. Le quotidien affirme aujourd’hui que l’ancien de Malaga a pris sa décision et va quitter le club merengue la saison prochaine. Il aurait d’ores et déjà décidé de ne pas donner suite à l’offre de prolongation... et ses agents négocieraient déjà avec trois clubs : Manchester City, Chelsea et la Juventus !

L’Atlético prépare un transfert record !

L’Atlético Madrid devrait être l’un des grands agitateurs du marché estival. L’avenir de Diego Simeone est comme souvent incertain, mais surtout, Antoine Griezmann apparaît comme la priorité de Manchester United. Cependant, aujourd’hui, c’est pour une possible arrivée que les Colchoneros font la Une. Le quotidien belge La Dernière Heure assure en effet que le club madrilène est très chaud pour recruter Youri Tielemans. Le milieu de terrain de 19 ans, présenté comme un énorme espoir de la planète foot, était déjà pisté l’été dernier. Pour parvenir à leurs fins, les Espagnols prépareraient un chèque de 22 M€, qui ferait du joueur d’Anderlecht le transfert le plus cher de l’histoire du championnat belge (devant Fellaini, vendu à Everton contre 20 M€ environ en 2008).

Dortmund construit la Dream Team de demain

Et si le Borussia Dortmund bâtissait une équipe pour régner sur l’Europe dans quelques années ? La stratégie du BVB semble claire, après les recrutements coup sur coup d’Ousmane Dembélé (19 ans) et Alexander Isak (17 ans), présenté comme le successeur de Zlatan Ibrahimovic en Suède. Aujourd’hui, Bild affirme que le club de la Ruhr aurait bouclé une nouvelle recrue d’avenir : Mahmoud Dahoud (21 ans), grande révélation du voisin de Mönchengladbach. Courtisé dans l’Europe entière, le joueur avait déjà fait savoir son souhait de rester en Allemand, et visiblement, les Jaune-et-Noir ont remporté la mise.