Auteur d’un excellent match contre l’Espanyol Barcelone avant-hier (2-0 pour le Real Madrid) Isco a une nouvelle fois éclaboussé les pelouses de Liga de sa classe. En délivrant deux passes décisives à Morata puis à Bale ; le petit génie madrilène va une nouvelle fois donner des maux de tête à son entraîneur, Zinédine Zidane, qui ne l’a titularisé qu’à 11 reprises cette saison en championnat. Ce manque de temps de jeu agace de plus en plus l’ancien joueur de Malaga et il s’interroge désormais s’il prolongera ou non son contrat avec le club de la maison blanche qui court actuellement jusqu’en 2018.

Une décision que le joueur de 24 ans prendra en fin de saison : « je suis serein pour l’instant, je ne me préoccupe que de mon temps de jeu. Vous savez, la carrière d’un joueur de football est courte. Je suis heureux à Madrid et j’aimerai y rester pour de nombreuses années, à la fin de la saison je prendrai ma décision. C’est de mon avenir dont il est question » a déclaré Isco au micro de beIN Sports Espagne. Des propos qui ne rassureront qu’à moitié Zidane, qui espère à tout prix compter sur lui lors des prochaines années : « il est un joueur que j’adore et oui, la question du renouvellement de son contrat est essentielle » a-t-il confié en conférence de presse.