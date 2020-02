Odion Ighalo placé en quarantaine par Manchester United

Arrivé lors du dernier mercato hivernal en prêt du Shanghaï Shenhua, Odion Ighalo (30 ans) ne s’attendait pas à des débuts pareils avec Manchester United. En effet, comme il vient de Chine où prolifère le Coronavirus Covid-19 (ex 2019-nCov), l’attaquant nigérian a été placé en quarantaine par le club mancunien. Il n’a pas été autorisé à participer au stage en Espagne avec sa nouvelle équipe pour des raisons de sécurité, rapporte le Daily Mirror.

Jadon Sancho veut rejoindre Old Trafford l’été prochain

Le Borussia Dortmund, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, s’est résigné à perdre sa pépite, Jadon Sancho (19 ans), en fin de saison. C’est pourquoi le club allemand aurait fixé un prix à l’international anglais. Celui-ci serait de 120 millions de livres, soit 142 M€. Selon le Daily Mirror, l’attaquant a quant à lui pris sa décision, il veut rejoindre Manchester United ! Sancho, qui devrait disputer l’Euro cet été avec l’Angleterre, pourrait prendre encore plus de valeur. De quoi faire monter les enchères pour le BvB.

Le Barça doit se dépêcher de trouver un attaquant

Ousmane Dembélé opéré et de retour en Catalogne pour démarrer sa convalescence, le FC Barcelone doit prendre une décision concernant son futur attaquant. Éric Abidal et Quique Setién ont d’ailleurs rendez-vous ce jeudi annonce Mundo Deportivo. Il s’agira de trancher entre Àngel, le joueur de Getafe, Lucas Pérez d’Alavés et Loren du Betis ! Alors que le club blaugrana a transmis à la Ligue le certificat prouvant la longue indisponibilité de Dembélé et n’a plus que 72h pour finaliser le transfert.