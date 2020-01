Les infos en France

Selon les informations de Deportes Cuatro, le représentant d’Edinson Cavani est actuellement à Madrid pour boucler le transfert du Matador à l’Atlético de Madrid. De son côté, la Cadena SER explique que le PSG pourrait avoir donné le feu vert à son départ, alors que le quotidien AS affirme que le transfert pourrait être officialisé dans les heures à venir.

Selon L’Équipe, Layvin Kurzawa s’est entendu avec la Juventus pour un contrat de 4 ans et demi. Le latéral gauche français entre dans le cadre d’un échange avec Mattia De Sciglio, qui va lui rejoindre le PSG.

Moussa Sissako (19 ans), jeune défenseur du Paris SG, va débarquer au Standard de Liège sous la forme d’un prêt avec option d’achat, assure La Dernière Heure.

Très peu utilisé à Galatasaray, Steven Nzonzi souhaite quitter rapidement la Turquie. Et selon nos informations, l’international tricolore va découvrir la Ligue 1 sous le maillot du Stade Rennais. Un accord avec l’AS Roma, club auquel il appartient, aurait été trouvé par les Bretons.

Leicester est fan de Ibrahima Diallo, le joueur du Stade Brestois et l’aurait fait savoir. Selon Brest On Air, les Foxes ont formulé une offre estimée à 16 millions d’euros aux Bretons pour leur joueur. Ces derniers souhaitent le conserver jusqu’à la fin de la saison cependant.

Les infos à l’étranger

Selon les informations du Telegraph, Arsenal s’attend à une nouvelle approche du FC Barcelone pour Pierre-Emerick Aubameyang avant la fin du mercato. Le quotidien britannique précise également qu’aucun accord n’existe à l’heure actuelle entre le joueur et le club catalan.

L’AC Milan va peut-être vivre une fin de mercato agitée notamment dans le sens des départs. Même si Lucas Paquetá n’ira pas au Paris Saint-Germain, le Brésilien pourrait retourner dans son pays natal, au Brésil, et sans doute à Flamengo. Krzysztof Piatek lui aussi veut changer d’air. Et les courtisans pour récupérer le buteur polonais sont nombreux puisque le PSG, Tottenham et Chelsea ont coché son nom. Enfin, un accord est imminent entre le club lombard et le FC Séville pour le prêt avec option d’achat d’un montant de 25 M€ de Suso.

Chez l’autre Milan, l’Inter, ça bouge et ce n’est pas terminé. Le club lombard a vu débarquer aujourd’hui, Christian Eriksen, qui passait sa visite médicale dans la cité lombarde. Le Danois quitte les Spurs de Tottenham qui ont reçu un chèque d’environ 20M€ pour que l’Inter rachète ses 6 derniers mois de contrat. Olivier Giroud devrait bel et bien rejoindre lui aussi les Intéristes, lui qui est également en fin de contrat en juin prochain, du côté de Chelsea. Les Nerazzurri doivent encore toutefois se mettre d’accord avec les Blues sur le montant du transfert, qui pourrait tourner autour de 4,5 M€.

Selon L’Équipe, Naples aurait transmis une offre de 20 M€ plus le prêt d’Amin Younes (26 ans) à Mayence pour le transfert de Jean-Philippe Mateta (22 ans).

Après plusieurs mois sans jouer, Hatem Ben Arfa est bien parti pour retrouver un club. Selon Mundo Deportivo, c’est en Espagne, du côté de Valladolid, que l’ancien Parisien devrait relancer sa carrière.

Les officiels du jour

Ça y est, Lucas Tousart file au Hertha Berlin ! Le milieu de terrain lyonnais a paraphé un contrat de 5 ans avec le club allemand. L’OL récupère 25 M€ dans l’opération et se voit prêté son désormais ancien joueur jusqu’à la fin de la saison. Une recrue à Nice aujourd’hui avec l’arrivée de Dan Ndoye, jeune attaquant de Lausanne, en Suisse. Il est néanmoins prêté au club helvète jusqu’à la fin de la saison. Jean-Kévin Augustin va découvrir l’Angleterre. L’attaquant a été prêté par Monaco à Leeds, qui tente de remonter en Premier League. Tottenham a prêté son gardien Brandon Austin au Danemark, plus précisément, au Viborg FF.