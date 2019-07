L’OL continue son mercato

Le club de Jean-Michel Aulas serait en passe de devancer le PSG sur le dossier du défenseur Abdou Diallo (23 ans). Il y a quelques jours, nous vous dévoilions que Paris avait noué des contacts avec le défenseur du Borussia Dortmund. Pourtant selon la presse allemande, c’est bien Lyon qui serait en pole position concernant le joueur. Les Gones seraient également très intéressés par le milieu Benjamin André (28 ans), actuel capitaine du Stade Rennais. Lille est déjà sur le coup, mais là aussi Lyon pourrait coiffer sur le poteau les Dogues. Par ailleurs, l’OL ne se fera pas enlever son jeune talent de 15 ans, Rayan Cherki. L’attaquant attirait de grandes écuries européennes, mais a finalement signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais, engagé jusqu’en 2022.

Le mercato agité de l’Inter Milan

Après les officialisations du défenseur Diego Godin (33 ans), libre de tout contrat et du milieu Valentino Lazaro (23 ans) acheté 25M€ au Herta Berlin, l’Inter s’est offert le très convoité milieu français, Lucien Agoumé, âgé de 17 ans en provenance du FC Sochaux. Cependant, l’Inter ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et s’intéresse également à différents profils. Le club lombard serait notamment dans la course pour enrôler le défenseur de 36 ans, Dani Alves, qui est désormais libre de tout contrat. Mais l’approche la plus concrète serait pour l’instant celle des Intéristes qui auraient même proposé une offre au latéral droit.

Le dossier Romelu Lukaku semble pour l’instant difficile à boucler, mais il y a bel et bien un intérêt du club lombard. En effet, un prêt de deux ans pour 10 millions d’euros avec une option d’achat obligatoire de 60 millions d’euros serait à l’étude. Néanmoins, selon l’agent du joueur de 26 ans, l’affaire est loin d’être bouclée.

Toujours est-il que des départs sont nécessaires pour pouvoir enregistrer de nouvelles arrivées. Le directeur sportif des Milanais, Giuseppe Marotta, n’a pas hésité à pousser vers la sortie l’attaquant Mauro Icardi (26 ans) et le milieu Radja Nainggolan (31 ans). Les clubs italiens de la Juve et de Naples seraient particulièrement au coude à coude sur le dossier Icardi. De son côté, Nainggolan aurait apparemment refusé une demande du Jiangsu Suning FC en Chine. De plus, le retour de prêt de l’ailier Yann Karamoh (20 ans) en provenance de Bordeaux, devrait lui aussi faire ses valises. Le jeune joueur serait toujours en effet proche du club de Parme, en Serie A.

Le prochain départ pourrait bien être celui du défenseur Nicolo Barella (22 ans), en provenance de Cagliari, lui qui est tant convoité par les Nerrazzuri. Ce dernier pourrait arriver également en compagnie du milieu de 32 ans Arturo Vidal ! Le profil du Chilien plairait particulièrement à Antonio Conte, qu’il a bien connu à la Juventus.

Les officiels du week-end

Le défenseur turc Merih Demiral arrive à la Juventus, en provenance de Sassuolo. ll sera bianconero jusqu’au 30 juin 2024.

Le jeune défenseur de 21 ans Théo Hernandez quitte le Real Madrid et s’engage pour 5 ans avec l’AC Milan.

Plusieurs clubs français et étrangers étaient intéressés par le profil de Florian Ayé. Mais c’est finalement en Italie que l’attaquant âgé de 22 ans va poursuivre sa carrière. Brescia vient d’officialiser son arrivée pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2022.

Alvaro Morata est de nouveau prêté à l’Atlético de Madrid, et ce jusqu’en juin 2020. En revanche, le club espagnol s’engage à acheter définitivement l’attaquant des Blues l’été prochain avec une obligation d’achat d’environ 65M€.

L’international japonais Shoya Nakajima quitte le club d’Al Duhail au Qatar. L’ailier gauche de 24 ans signe un contrat de cinq ans avec le FC Porto.

Courtisé par plusieurs clubs, Alexander Djiku était annoncé sur le départ du club de Caen. Comme attendu, le défenseur de 24 ans s’est engagé en faveur du Racing Club de Strasbourg.

L’ASSE officialise l’arrivée du latéral droit Barcelonais de 23 ans, Sergi Palencia, jusqu’en juin 2023. Les Verts ont continué sur leur lancée en annonçant la venue du jeune Zaydou Youssouf, en provenance des Girondins de Bordeaux. Le joueur âgé de 19 ans signe un contrat de quatre ans avec les Verts.

Enfin en France, le Paris-Saint-Germain a enregistré deux recrues ce week-end. D’abord Marcin Bulka, jeune gardien polonais de 19 ans qui évoluait auparavant à Chelsea. Puis le jeune défenseur néerlandais Mitchel Bakker, rejoint officiellement le club parisien pour les 4 prochaines saisons. Il quitte donc l’Ajax Amstardam pour découvrir la France.

