Les infos du jour en France

Le Real Madrid abandonne pour Neymar. Les différentes polémiques autour de Neymar ne sont pas sans conséquence. L’un de ses courtisans assidus, le Real Madrid, vient de prendre ses distances avec le joueur parisien comme l’indique la une de As ce matin. Le quotidien espagnol explique que les récentes enquêtes d’opinion auprès des socios merengues ont convaincu Florentino Pérez de ne pas se lancer à l’assaut de l’international auriverde. De quoi laisser le champ libre à son rival historique, le FC Barcelone.

Ça brûle pour Ferland Mendy au Real Madrid. Cela fait désormais plusieurs jours que l’arrivée de Ferland Mendy au Real Madrid est annoncée comme imminente. El Transistor a annoncé hier soir la signature quasi actée du latéral gauche lyonnais au sein de la Casa Blanca. Selon Marca, une visite médicale serait d’ores et déjà actée à Paris, le joueur étant pour l’instant retenu en sélection avec l’Equipe de France.

En bref en France

Le quotidien belge Het Laatste Nieuws annonce que le Paris Saint-Germain serait intéressé par le joueur belge Adnan Januzaj (24 ans) qui quittera la Real Sociedad cet été. Mais le PSG n’est visiblement pas le seul à avoir des vues sur lui, le FC Séville, l’AC Milan et l’Ajax Amsterdam se sont aussi montrés intéressés.

Alors que Galatasaray ne veut plus entendre parler de Kostas Mitroglou après un an de prêt accordé par l’OM, l’attaquant grec n’est pas non plus le bienvenu dans son club d’origine. Selon La Provence, la direction du club phocéen a mis un veto à un éventuel retour de l’attaquant grec de 31 ans. Aux dernières nouvelles, ce dernier pourrait rebondir à l’Olympiakos...

La belle saison de Mike Maignan à Lille n’est pas passée inaperçue du côté de Manchester United. D’après certains médias anglais, le gardien, appelé récemment chez les Bleus, est surveillé par le club des Red Devils. Le LOSC n’a en revanche pas prévu de perdre son gardien cet été.

C’est officiel en France !

Sertic ne restera pas en Suisse. Prêté en Suisse au Zurich FC par l’Olympique de Marseille au cours du mercato hivernal, le milieu de terrain Grégory Sertic ne renouvellera pas l’expérience. En effet, le club suisse vient d’annoncer que le joueur allait retourner dans le club phocéen où il est sous contrat jusqu’en 2020.

Im Rahmen seiner Kaderplanung hat der #FCZ beschlossen, die Leihverträge von Grégory Sertic sowie Joel Untersee nicht zu verlängern :

https://t.co/7jG0wPLcUu #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/VmKkxjhPKv — FC Zürich (@fc_zuerich) 4 juin 2019

Les infos du jour à l’étranger

La Juventus Turin veut du très lourd. Championne d’Italie mais éliminée en quart de finale de la Ligue des Champions, la Vieille Dame a vécu une saison mitigée. Cet épisode a coûté sa place à l’entraîneur du club, Massimiliano Allegri il y a quelques semaines. Depuis, les Turinois accélèrent pour lui trouver un remplaçant, qui pourrait bien être Maurizio Sarri. Le coach de Chelsea attend d’être libéré par les Blues avant de s’engager avec la Juve.

Il sera ensuite question de penser à renforcer l’effectif, et les premières rumeurs annoncent du lourd. On pense bien sûr à l’ajacide de 19 ans, Matthijs De Ligt en défense centrale. Les Turinois auraient d’ailleurs fait une offre de 85 millions d’euros à l’Ajax pour leur joueur. Les défenseurs Kalidou Koulibaly et Kieran Trippier sont également mentionnés. Au milieu de terrain, des contacts ont été établis avec l’agent de Paul Pogba afin que le champion du monde revienne cet été au sein du club qui l’a révélé. Les noms de Milinkovic-Savic et Federico Chiesa sont également sur la short-list turinoise.

Enfin, en attaque, Gonzalo Higuain, prêté à Chelsea, devrait faire son retour à la Juve surtout si Sarri venait à reprendre l’équipe. Cependant, l’attaquant milanais Mauro Icardi est toujours dans le viseur des dirigeants, surtout si un échange avec Paulo Dybala est possible. L’Argentin fait en effet partie des joueurs qui pourraient partir cet été comme Miralem Pjanic, qui est dans le viseur du Real et du PSG, ainsi qu’Alex Sandro, aussi très demandé en Europe.

En bref à l’étranger

L’entraîneur français Christian Gourcuff (64 ans) a, d’après L’Equipe, quitté le club qatari d’Al-Gharafa après seulement un an à sa tête.

Selon Sky Sport Italia, l’AS Roma est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine et s’est penchés sur Erik ten Hag, l’actuel coach de l’Ajax. Cependant, le club néerlandais n’est pas prêt à lâcher son technicien et a opposé une fin de non-recevoir.

Le milieu offensif macédonien de Fenerbahçe, Eljif Elmas (19 ans), suscite de nombreuses convoitises. Mais d’après le média turc Fanatik, ce serait l’Atlético de Madrid qui devrait accueillir le joueur. Le journal explique que les dirigeants des Matelassiers ont déjà trouvé un accord avec leurs homologues de Fenerbahçe. L’opération serait de 14 millions d’euros.

C’est officiel à l’étranger !

Luka Jovic au Real Madrid, c’est fait ! Le serbe Luka Jovic s’est engagé avec le Real Madrid pour un montant d’environ 60M€. L’Eintracht Francfort l’a annoncé sur son site officiel puis quelques secondes après, le Real Madrid l’a confirmé. Le jeune attaquant de 21 ans s’engage pour les six prochaines saisons.

Le Bayern annonce le départ de James Rodriguez. Prêté au Bayern Munich par le Real Madrid depuis deux saisons, le milieu offensif colombien ne sera pas conservé. C’est ce que vient d’annoncer le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge au journal allemand Sport Bild. James Rodriguez lui avait confié qu’il ne souhaitait pas que la formation allemande lève son option d’achat de près de 40 millions d’euros. Le Colombien repart donc au Real Madrid où il est sous contrat jusqu’en 2021.

Jetzt offiziell : James Rodriguez verlässt den #fcbayern am Ende der Saison. Karl-Heinz Rummenigge bestätigt in @SPORTBILD : „Er war bei mir und hat mir in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass er den Verein bittet, die Option nicht zu ziehen“@jamesdrodriguez #james @BILD_Sport — Tobias Altschäffl (@altobelli13) 4 juin 2019

Lopetegui signe pour 3 ans à Séville. Comme rapporté hier dans notre JT, le FC Séville a annoncé la signature de Julen Lopetegui en tant qu’entraîneur. Il s’est engagé pour les trois prochaines saisons.