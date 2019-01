Le PSG aussi sur Fernando. Plus que jamais en quête d’un milieu de terrain, le club de la capitale multiplie les pistes. Et alors que la presse italienne insiste sur l’option Allan (Napoli), UOL Esporte rapporte qu’un autre Brésilien est ciblé par les Rouge-et-Bleu : Fernando de Galatasaray.

Michy Batshuayi proche de Monaco mais... Selon les dernières informations de la Cadena Ser Valencia, Michy Batshuayi serait pisté par l’AS Monaco. L’attaquant belge, dont Valence ne veut plus, pourrait être prêté, par Chelsea, au club de la Principauté. Mais attention, Everton, Fulham et Crystal Palace seraient également sur le coup.

Info FM : co-meilleur buteur de Nimes en Ligue 1 avec Denis Bouanga (4 buts), Rachid Alioui possède une belle cote sur le marché des transferts. D’après nos informations, le Dynamo Kiev est très intéressé par Alioui. L’écurie ukrainienne a même formulé une offre de 1 million d’euros. Une proposition repoussée par Nîmes.

Info FM : avec le SC Heerenveen, Arber Zeneli est actuellement le meilleur passeur d’Eredivisie (championnat néerlandais) avec 8 offrandes. L’international kosovar, sous contrat jusqu’en juin 2020 avec sa formation, a donc tapé dans l’oeil de quelques équipes, comme Galatasaray et Fenerbahçe. Mais selon nos informations, un club de Ligue 1 serait aussi sur le coup. Il s’agit de Strasbourg, qui a effectué une première approche auprès du SC Heerenveen. Le milieu offensif de 23 ans pourrait partir contre un chèque de 3 millions d’euros.

El Mundo affirme que le clan Neymar a appelé la direction du FC Barcelone à cinq reprises pour lui signifier son envie de voir le joueur revenir en Catalogne. Info ou intox ? Pour rappel, Neymar et le Barça ont rendez-vous le 31 janvier prochain pour tenter de régler un litige d’ordre financier. Dans la foulée, le père de Neymar a contredit les informations d’El Mundo qui affirme que le joueur veut revenir au Barça. Il a posté un message sur Instagram : « fake news de chez fake news. » C’est dit...

Les dirigeants francfortois vont passer à la vitesse supérieure pour essayer de conserver Kevin Trapp. Le gardien allemand, qui réalise une très bonne année en Allemagne (20 matchs joués toutes compétitions confondues), est actuellement prêté jusqu’à la fin de la saison par le PSG, mais le staff de l’Eintracht Francfort aimerait le conserver définitivement. Et selon Bild, le directeur sportif de l’équipe allemande, Fredi Bobic, se rendra en mars à Paris pour entamer les pourparlers avec le club de la capitale pour un transfert définitif.

Selon les informations de RMC Sport, Cesc Fabregas (31 ans) serait revenu à Monaco ce vendredi pour y achever sa visite médicale. Déjà d’accord avec l’ASM depuis plusieurs jours, le milieu espagnol devrait s’engager dans les prochaines heures avec le club asémiste.

Radio Caraïbe Internationale explique que l’OM a repéré deux nouveaux talents. Théophile Bannais (15 ans), joueur de l’Émulation, et Noah Riskwait (14 ans), pensionnaire de l’Aiglon du Lamentin, s’envoleront pour Marseille à la fin du mois de février pour une période d’essai.

Parti du Celta Vigo après six mois passés en Galice sous forme de prêt, Junior Alonso n’est pas rentré à Lille. Les Dogues ont à nouveau prêté leur défenseur âgé de 25 ans à Boca Juniors cette fois-ci. Et selon France 3 Nord, le Paraguayen ne reviendra pas avant 2020. En effet, la chaîne indique que Lille et les Xeneizes ont négocié un prêt d’un an et demi. Le finaliste malheureux de la dernière Copa Libertadores pourra même acquérir définitivement le joueur en levant une option fixée à un peu plus de 3 M€.

Vainqueur recalé par Monaco. Il devait être prêté à l’ASM, mais William Vainqueur va devoir rentrer en Turquie. Le club de la Principauté a annoncé que le milieu de terrain n’avait pas satisfait la visite médicale.

Bakary Sissoko passe de Troyes à Drancy (N1)

Président de l’OGC Nice depuis 2011, Jean-Pierre Rivère quitte le club. Julien Fournier, le directeur général, également.

Le Barça met le turbo. Si les deux pépites de l’Ajax Matthijs De Ligt et Frenkie De Jong ont récemment affirmé qu’ils restaient à Amsterdam cet hiver, le milieu néerlandais aurait tout même déjà fait son choix pour cet été ! Et d’après la presse catalane, c’est bien au Barça qu’il aimerait venir, et pas au PSG. L’autre grosse piste des Blaugranas pour renforcer l’entrejeu c’est bien sûr Adrien Rabiot. Mais ces derniers jours les tensions entre le club et le clan du joueur. Comme nous vous l’expliquions déjà hier, la mère d’Adrien Rabiot se serait entretenue avec d’autres courtisans, ce qui aurait fortement déplu au club catalan, alors que les deux parties étaient proches d’un accord.

Un autre transfert pourrait faire beaucoup de bruit du côté de Barcelone. Celui du Brésilien Willian ! Le champion d’Espagne revient à la charge pour le joueur de Chelsea et aurait proposé un échange avec Chelsea, qui accueillerait Malcom dans le sens inverse. Mais les Blues auraient déjà repoussé la proposition malgré une somme d’argent en plus de l’ancien bordelais.

Le Barça pisterait également un autre joueur de Chelsea, c’est Alvaro Morata ! En plus de Séville, de l’Atlético et de Monaco, il faut donc rajouter Barcelone à la liste des prétendants. Les Blaugranas se cherchent un numéro 9 pour pouvoir faire souffler Suarez, et souhaiteraient ainsi se faire prêter Morata pour ce mercato hivernal.

Info FM : selon nos informations, l’attaquant Esmaël Goncalves (Pakhtator Tachkent) se rapproche d’Erzerumspor en Turquie.

Info FM : hier, nous vous avons révélé qu’Andrei Tircoveanu, milieu de 21 ans du Dinamo Bucarest, allait s’engager pour 4 ans et demi en faveur de Viitorul. Le joueur représenté par Michael Klukowski vient de signer officiellement son contrat.

Le défenseur brésilien de 31 ans, David Luiz, pourrait revenir prochainement au Portugal, à en croire le média brésilien FOX Sports. Le joueur de Chelsea, dont le contrat expire en juin prochain, serait tenté de revenir dans son ancien club de Benfica, où il a joué entre 2007 et 2011. Un départ dès cet hiver ou l’été prochain est à prévoir.

Dénicheur de talent et ce quelque en soit le prix, le Borussia Dortmund s’apprête à mettre la main sur une nouvelle pépite, Leonardo Balerdi. Le roc défensif argentin de 19 ans devrait s’engager dès la semaine prochaine au BvB contre une indemnité de 16 M€ rapporte Sportbild.

Diego Lainez (18 ans) quitte le Club America (Mexique) et signe au Bétis Séville. Le montant de l’opération pourrait atteindre 17 M€

Manchester United prête le jeune Hamilton à Rochdale

