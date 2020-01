Les infos du jour en France

Le PSG est décidément sollicité à J-2 de la fin du mercato. Et c’est une nouvelle fois Edinson Cavani qui est au cœur de l’actualité. Les dirigeants parisiens ont refusé une seconde offre de 15 M€ de la part de l’Atlético. Le directeur sportif Leonardo en attend au moins 20 pour laisser filer El Matador. Les Colchoneros attendent eux la participation d’un fonds d’investissement pour réaliser l’opération.

Et pour son remplaçant, les Parisiens pensent à Fernando Llorente, en manque de temps de jeu au Napoli. L’Espagnol répondrait aux attentes puisqu’il serait un joker de luxe derrière Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Toujours au PSG, Layvin Kurzawa n’ira pas à la Juventus, et Mattia De Sciglio ne fera pas le chemin inverse. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, cet échange entre les deux joueurs n’aura pas lieu. Et c’est du côté de la Juve que cela bloque. Après réflexion, le club de la Vieille Dame ne voudrait finalement pas lâcher son polyvalent latéral. Kurzawa restera donc a priori au PSG jusqu’à la fin de son contrat, en juin prochain.

Et on passe à Monaco où le club du Rocher est en passe de recruter Aurélien Tchouaméni en provenance de Bordeaux, contre un chèque de 20 M€. Selon nos informations, le milieu de terrain a passé sa visite médicale ce mercredi. Mais ce n’est pas tout ! Youssouf Fofana pourrait lui aussi débarquer en Principauté. L’ASM a trouvé un accord avec Strasbourg pour un transfert du milieu de terrain de 21 ans. Dans le secteur défensif, le Strasbourgeois Alexander Djiku est lui aussi dans le viseur monégasque mais plutôt pour l’été prochain. Tout comme l’attaquant belge de Naples, Dries Mertens. En fin de contrat avec le club italien cet été, l’avant-centre s’est vu proposer le challenge monégasque. Napoli tentera néanmoins de le conserver en lui proposant une prolongation de contrat.

Au rayon des départs, Islam Slimani a demandé à partir. L’Algérien n’entre plus dans les plans du coach Robert Moreno et voit quelques courtisans lui faire les yeux doux. Ainsi, Manchester United et Tottenham sont intéressés par son profil mais Oleg Petrov, le vice-président monégasque, veut retenir le deuxième meilleur passeur de Ligue 1. Selon nos informations, le latéral gauche Fodé Ballo-Touré est lui dans le viseur du Schalke 04, qui se montre insistant, mais l’ASM ne veut pas entendre parler d’un départ pour le moment.

Les infos du jour à l’étranger

À la recherche d’un attaquant après la blessure de Luis Suarez, le Barça a longtemps cherché la bonne formule pour recruter Rodrigo Moreno, mais les exigences de Valence ont finalement refroidi les ardeurs catalanes. Il ne reste que 2 jours aux dirigeants barcelonais pour recruter un buteur.

À Chelsea, c’est un nouveau rebondissement dans le dossier Olivier Giroud. Annoncé à l’Inter depuis le début du mercato, le Français est aussi courtisé par Tottenham. Aux dernières nouvelles, les Italiens voudraient plutôt attendre l’été prochain afin de récupérer l’attaquant libre de tout contrat, mais le principal intéressé souhaite rapidement retrouver du temps de jeu en vue de l’Euro 2020.

Les officiels du jour

Le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes file à Manchester United. Le Sporting Portugal a ainsi officialisé le départ de son milieu de terrain pour 55 millions d’euros + 25 millions supplémentaires sous forme de bonus. Monaco s’est offert le jeune gardien polonais Radoslaw Majecki, mais il restera en prêt jusqu’à la fin de la saison au Legia Varsovie. Au rayon des départs, l’attaquant espagnol de l’ASM Jordi Mboula part officiellement en prêt à Huesca. Steven Bergwijn a signé à Tottenham. Le jeune Néerlandais s’est engagé jusqu’en 2025 avec les Spurs. Libre de tout contrat à 31 ans, Wilfried Bony rebondit en Arabie Saoudite au Ittihad FC. À la recherche d’un élément défensif, Amiens a officialisé l’arrivée en prêt avec option d’achat de Nicholas Opoku en provenance de l’Udinese. Enzo Loiodice quitte Dijon pour Wolverhampton dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Pablo Mari débarque à Arsenal. Le défenseur central espagnol est prêté jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat par Flamengo. Le club de MLS New York Red Bull annonce la signature du portier danois d’Utrecht David Jensen (27 ans).