Les infos du jour en France

Le PSG va agiter le marché. Angel Di Maria aurait contacté directement Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, pour lui offrir ses services, d’après le quotidien As. Encore sous contrat jusqu’en juin 2019, le gaucher argentin n’hésiterait pas à sonder le marché.

En difficulté depuis son arrivée au PSG, Grzegorz Krychowiak n’a pas vraiment rebondi lors de son prêt à West Bromwich Albion. Malgré tout, l’international polonais n’entend pas quitter Paris et annonce même à Polsat qu’il veut s’y imposer.

Arrivé en prêt du FC Barcelone pour deux saisons à Nice, Marlon ne devrait pas effectuer sa deuxième saison sur la Promenade des Anglais. Jean-Pierre Rivère a lâché sur les ondes de France Bleu Azur que Marlon devrait quitter Nice cet été. « Barcelone a reçu une offre de 20 M€ pour Marlon. Il devrait donc quitter l’OGC Nice. »

En bref en France

Lille avait rendez-vous ce mardi à partir de 9h30 avec la Direction Nationale de Contrôle de Gestion. Le club devait leur présenter des solutions pour réduire leurs dettes. Plusieurs ventes de joueurs sont au programme pour un montant espéré de 80 M€.

Alors que Djibril Sidibé (25 ans) pourrait plier bagage cet été, l’AS Monaco prend les devants. Kicker assure ainsi que les pensionnaires du Stade Louis II seraient intéressés par Pol Lirola (20 ans), latéral droit international Espoirs espagnol de Sassuolo.

Info FM : Clermont recrute Sofiane Belkheir ! D’après nos informations, le Clermont Foot a fait signer pour une saison le jeune Sofiane Belkheir, joueur né en 1999 qui évolue au FC Lyon. Il évoluera avec la réserve dans un premier temps.

l’AS Monaco discuterait avec l’Inter Milan pour obtenir le prêt de Dalbert, d’après la Gazzetta dello sport. Le Borussia Dortmund est également à l’affût pour l’ancien de l’OGC Nice.

C’est officiel !

Gasset confirmé à Saint-Étienne

Jean-Louis #Gasset : "Je suis ravi et fier de continuer à entraîner l’#ASSE. Le projet et l’ambition des dirigeants m’ont convaincu." https://t.co/xwOl01uV5W — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 29 mai 2018

Marvin Martin prolonge à Reims

Marvin #Martin reste Stadiste ! Le meneur de jeu rémois, qui cumule déjà 215 matchs en @Ligue1Conforama, poursuit l'aventure dans la cité des sacres. Le numéro 8 et a paraphé ce lundi une prolongation portant sur une année supplémentaire https://t.co/bC2ziRJwTz pic.twitter.com/Ew3Mq47mWw — Stade de Reims (@StadeDeReims) 29 mai 2018

Frédéric Née nommé entraîneur adjoint à Bastia

Frédéric Née de retour au Sporting en tant qu'entraîneur adjoint ! https://t.co/ndHPmTVsBg pic.twitter.com/kRPFhSXGqW — SC Bastiais (@SCBastia) 29 mai 2018

Habib Bellaïd rejoint Sedan

MERCATO ! RETOUR de Habib Bellaïd

Défenseur central 32 ans

Passé par Strasbourg, Sedan, Boulogne ... il évoluait l'an dernier en N2 @ACAmiens rejoint la #teamcssa pic.twitter.com/mwiCkgOmVh — CSSA (@_CSSA) 29 mai 2018

Les infos du jour à l’étranger

Liverpool prêt à dynamiser le mercato. Les Reds ont signé leur première recrue hier soir contre toute attente. En provenance de l’AS Monaco, Fabinho est arrivé à Liverpool contre près de 50 M€. Mais le récent finaliste malheureux de la Ligue des Champions ne devrait pas s’arrêter là. À partir du 1er juillet, Naby Keita rejoindra aussi Liverpool. le RB Leipzig et son nouveau club s’étaient mis d’accord, dès l’été dernier, pour un transfert d’un montant de 59 millions d’euros. Après le match compliqué de son gardien Loris Karius, face au Real Madrid, le club anglais chercherait à se doter d’un portier de plus grand standing. Les noms d’Oblak (Atlético de Madrid), de Donnarumma (Milan AC) et d’Alisson (AS Roma) sont notamment évoqués. Devant, Liverpool ne serait pas non plus contre un ou plusieurs renforts. La rumeur Nabil Fekir est de plus en plus insistante, selon l’Équipe, les dirigeants anglais et ceux de Lyon devraient même se rencontrer en début de semaine. Les noms de Malcom, de Lemar et de Pulisic sont également cités parmi les cibles des Reds. En fin de contrat cet été, Emre Can ne devrait pas être renouvelé et pourrait partir vers l’Italie, en direction de la Juventus.

Depuis plusieurs jours Gareth Bale est au centre des rumeurs de transferts. Sur le départ, le gallois serait l’objectif numéro un de Manchester United à en croire les médias britanniques. Mais d’autres formations européennes sont sur le coup, parmi lesquelles se trouverait le Bayern Munich. Sport Bild assure que Bale est ouvert à l’idée d’un transfert vers la Bavière.

Manchester City est tout proche de boucler la venue de Riyad Mahrez, d’après le Daily Mail. Leicester pourrait empocher un sacré pactole dans l’opération.

En bref à l’étranger

Le défenseur espagnol du FC Porto Ivan Marcano (30ans), libre de tout contrat, pourrait débarquer à l’AS Roma ces prochaines heures et s’engager dans la foulée avec le club de la Louve, selon la Gazzetta dello sport.

Le Sporting CP et Naples seraient tombés d’accord pour le transfert de Rui Patricio, portier international lusitanien d’après A Bola. Montant estimé de l’opération : 12 M€ hors bonus.

Frank Lampard devrait devenir le nouvel entraîneur de Derby County, club de deuxième division anglaise, selon Skysports

C’est officiel !

Milan Badelj quitte la Fiorentina.

"Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi e' diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che cerca sempre di andare oltre[...]." Leggi il saluto di #Badelj alla Fiorentina

->https://t.co/kHj6WpaTJO pic.twitter.com/bcOjbJ4v1Q — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 29 mai 2018

Mats Rits signe à Bruges.

Leo Franco dirigera Huesca en Liga.

OFICIAL | Leo Franco será el entrenador en nuestro debut en #LaLigaSantander ¡Mucha suerte ! pic.twitter.com/yr8bYbEBOt — #CorazónDePrimera (@SDHuesca) 29 mai 2018

Sergueï Semak prend les commandes du Zenit