Les infos du jour en France

Montpellier tente le coup Adebayor ! Libre et prêt pour un nouveau challenge, Emmanuel Adebayor, qui va disputer la CAN avec le Togo, est dans le viseur du club de la Paillade. Interrogé par L’Équipe, Frédéric Hantz a confié à ce sujet : « Du fait de l’indisponibilité de (Casimir) Ninga (rupture des ligaments croisés du genou), il me paraît utile de prendre un bon attaquant pour améliorer nos résultats. Si c’est Adebayor, je ferai le maximum pour qu’il soit le meilleur possible. Si c’est un autre, je ferai… la même chose ». Toutefois, cette piste ne ferait pas l’unanimité. Louis Nicollin estime que le MHSC n’a pas besoin de se renforcer à ce poste cet hiver.

En bref en France

Le président de Las Palmas, Miguel Angel Ramirez a confié au sujet de Jesé : « Jesé veut venir à Las Palmas, mais il a un salaire, en accord avec son niveau, que nous ne pouvons assumer. Il y a des clubs importants en Europe qui sont disposés à payer la totalité de son salaire. Nous sommes donc en désavantage. Il va falloir attendre ». Canarias7 indique que l’AS Roma, Liverpool et l’AC Milan sont prêts à l’accueillir et à payer son salaire.

À Lyon, le jeune Jordy Gaspar est à un tournant. Son contrat stagiaire prend fin en juin et il n’a pas encore signé de contrat pro avec les Gones. Selon L’Équipe, plusieurs clubs dont Bournemouth sont intéressés.

Lorient aurait refusé une offre de Toulouse pour Benjamin Jeannot assure L’Équipe.

L’Équipe annonce qu’Angers serait sous le charme de Nuno Da Costa. Valenciennes ne serait pas contre un départ. Mais, il faudra toutefois aligner la somme de 2,5 millions d’euros.

Les infos du jour à l’étranger

Manchester City prépare sa révolution ! Pour aller chercher Chelsea en Premier League, les Skyblues comptent bien se renforcer lors des prochains mercatos. Pep Guardiola serait sous le charme de Julian Weigl annonce Marca. Mais le joueur du Borussia Dortmund intéresse aussi le Barça. Même constat pour Steven N’Zonzi. Courtisé par les Blaugranas, le joueur du FC Séville plaît aussi à City annonce le Guardian. Chelsea et la Juventus sont aussi sur les rangs. En défense, la piste la plus chaude mène à Virgil van Dijk. Et si Guardiola a annoncé que le club mancunien ne ferait rien cet hiver, en coulisses les dirigeants anglais avancent pour mettre la main sur le roc de Southampton cet hiver ou cet été.

La Juventus veut faire une razzia ! Les Bianconeri vont se montrer actifs cet hiver. Au milieu, plusieurs joueurs sont courtisés à l’image d’Axel Witsel, en fin de contrat au Zénit. Corentin Tolisso (OL) ou Steven N’Zonzi (Séville) sont aussi appréciés par la Vieille Dame. La piste la plus chaude pour le moment mènerait à Tomas Rincon. La presse italienne indique que la Juve veut se faire prêter avec option d’achat le joueur du Genoa. On parle d’un montant de 2 M€ pour le prêt et de 8 M€ pour l’option d’achat automatique. Jordan Veretout, prêté à l’ASSE, Malcom, Yacine Brahimi ou encore Tiémoué Bakayoko ont été liés au champion d’Italie. Mais le joueur de Monaco a confié hier qu’il terminerait la saison avec Monaco.

Arrivé cet été, Medhi Benatia lui va rester cet hiver comme il l’a confié à Sky Italia : « Allegri a fait d’autres choix, je les respecte. En janvier, je reste définitivement à la Juventus (…) Je prévois de faire une belle Coupe d’Afrique des Nations. Ensuite, je vais revenir et je serai prêt. Chaque fois que je fus envoyé sur le terrain, j’ai essayé de faire de mon mieux ». Enfin, la presse italienne a donné la liste des entraîneurs qui pourraient remplacer un Allegri menacé. On y retrouve Paulo Sousa, Diego Simeone, Eusebio Di Francesco et Leonardo Jardim.

En bref à l’étranger

Selon Ok Diario, Danilo (Real Madrid) intéresse le Hebei Fortune.

Alors que la Juventus voit en lui le successeur de Buffon, Gianluigio Donnarumma va se voir prolonger un nouveau contrat au Milan AC. Un salaire annuel 5 M€ et un contrat jusqu’en 2022, voici les détails de la proposition des Lombards.

Interrogé par ABC Sévilla, l’agent d’Anthony Martial a confié « Nous étudions l’option Séville avec beaucoup d’attention. Séville est un très bon club, il est bien classé en Liga, il joue la Ligue des Champions et possède un grand entraîneur. C’est ce que je peux dire ». Memphis Depay, lui aussi, pourrait quitter les pensionnaires d’Old Trafford cet hiver. La Roma s’est ajoutée à la liste de ses nombreux prétendants assure le Daily Star.

À Arsenal, Olivier Giroud lui n’a pas encore prolongé. Mais le Mirror indique que l’international tricolore serait très enthousiaste à cette idée. Kieran Gibbs, lui, serait dans le viseur de Crystal Palace.

Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) est dans le viseur de 10 écuries annonce le Daily Mail. Newcastle serait intéressé par lui. Oscar, lui, a quitté Chelsea il y a quelques jours. Il a rejoint le Shanghai SIPG en Chine. Le manager général du club a annoncé que Shanghai a déboursé 60 millions d’euros pour l’arracher aux Blues.

Selon le Daily Mail, des scouts du club anglais ont supervisé récemment le Bayer Leverkusen pour le milieu de terrain Hakan Calhanoglu. Un autre élément du club allemand attise aussi les convoitises. Il s’agit de Julian Brandt. Arsenal, Tottenham, Manchester United et Everton sont sur le coup.

Pour recruter cet hiver, Claudio Ranieri bénéficiera d’une enveloppe de 40 M€ de la part de Leicester. La première recrue des Foxes devrait être Onyinye Wifred Ndidi. Le joueur a annoncé son départ de Genk : « C’est vrai que c’était mon dernier match avec Genk. C’était un peu compliqué à gérer émotionnellement. Je remercie vraiment Peter Maes. Il a fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui. Ce transfert, c’est grâce à lui ».

Après le limogeage de Bob Bradley, Swansea cherche un nouvel entraîneur. Les noms de Ryan Giggs, Chris Coleman et Alan Pardew ont été cités. Enfin, le Telegraph annonce que Harry Redknapp serait aussi intéressé par le poste et qu’il voudrait faire signer John Terry et Frank Lampard en janvier.

Jordan Ayew (Aston Villa) a la cote. Le Birmingham Mail affirme que des clubs de Premier League ainsi que des écuries chinoises sont intéressés par l’ancien de l’OM.

C’est officiel !

« C’est officiel : Juan Sebastián Verón est le second renfort d’Estudiantes pour la saison 2017. Ce matin, il a signé un contrat de 18 mois. Il touchera un salaire minimum qui sera reversé afin de développer les activités et autres sections du club ».

#EDLP Fútbol Profesional | Juan Sebastián Verón firmó contrato y se convirtió en el segundo refuerzo del plantel. https://t.co/KfTdqR3bVO pic.twitter.com/b9WACt2WTU — Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) 28 décembre 2016

Cagliari annonce la prolongation jusqu’en 2021 de Nicolo Barella.