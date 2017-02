La presse catalane promet l’enfer au PSG

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions, pour « un crash test » (La Provence) dont le résultat « pourrait conditionner la suite de sa saison » (L’Équipe). Et pour cette occasion, le champion de France en titre devra faire sans son capitaine Thiago Silva, forfait. Une aubaine pour les Catalans qui, au contraire, se présenteront ce soir avec une équipe « de gala », selon Mundo Deportivo. Le journal pro-Barça ne cache pas son optimisme et affirme également que « Messi et le trio offensif seront les cauchemars d’un rival orphelin de Thiago Silva ». Le duel est lancé !

Guardiola à l’assaut des frères Hernandez

Désireux de renforcer sa défense l’été prochain, Pep Guardiola aurait les idées très claires, à plusieurs mois de l’ouverture du marché estival. Selon The Sun, qui cite une source interne à Manchester City, le technicien espagnol serait un grand fan de Lucas Hernandez (21 ans) et son frère Théo (19 ans). Les deux défenseurs français appartiennent à l’Atlético Madrid (Théo est prêté à Alavés cette saison), ce qui permet d’envisager une offre groupée pour les Français. À ce sujet également, Guardiola aurait de la suite dans les idées et une première proposition de 40 millions de livres, soit environ 47 M€, serait déjà dans les tuyaux !

Martial sur le départ... Rashford aussi ?

Du côté de Manchester United, l’été s’annonce très chaud. Depuis plusieurs semaines, les tabloïds s’enflamment sur la possible arrivée d’Antoine Griezmann et la prolongation attendue de Zlatan Ibrahimovic. Un bel embouteillage en perspective dans le secteur offensif... à moins que plusieurs départs ne se concrétisent ! Anthony Martial, mécontent du traitement que lui accorde José Mourinho ces dernières semaines, est annoncé dans le viseur du PSG. Mais selon The Mirror, les Spurs de Tottenham sont également sur le coup, eux qui ont tenté de le recruter en 2015, avant son départ de Monaco. Et d’après The Times, Marcus Rashford serait lui aussi déçu de son temps de jeu, qui menace sa place en équipe nationale. Son objectif serait de rester chez les Red Devils, mais il aurait déjà freiné les négociations pour une éventuelle prolongation, se laissant jusqu’à la fin de saison pour décider de son avenir et envisager un départ si la situation n’évolue pas favorablement...