La liste de CR7

En Italie, après le titre de la Juventus ce week-end, les journaux sont tournés vers le mercato d’été avec le Corriere dello Sport qui nous dévoile aujourd’hui la liste de course de Cristiano Ronaldo pour sa Juventus. D’après le quotidien sportif, le Portugais aurait demandé à ses dirigeants de se pencher sur les cas de Raphaël Varane et Isco, ses anciens coéquipiers au Real Madrid. Mais également Kostas Manolas (AS Roma), Tanguy Ndombele (Olympique Lyonnais) et Federico Chiesa (Fiorentina). Enfin, la star montante du Portugal João Félix (Benfica) n’aurait pas laissé indifférent son compatriote.

Pogba et Chiesa priorités de la Juve

De son côté, le journal italien Tuttosport voit deux priorités fixées par les dirigeants bianconeri. Il s’agirait de Federico Chiesa (Fiorentina), justement, et Paul Pogba (Manchester United). La piste d’un retour du Français dans le club de la Vieille Dame n’est pas nouvelle et date déjà du mercato d’hiver. Ces deux joueurs seraient donc les deux premiers objectifs de la Juve cet été, sans oublier les cibles Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam), Rúben Dias (Benfica), Mats Hummels (Bayern Munich), également cités par le média transalpin dans son édition du jour.

Paul Pogba fait les gros titres

En ce qui concerne Paul Pogba, il fait la Une également en Angleterre aujourd’hui, après son interview qui a fait grand bruit hier sur Skysports. Mais ce n’est pas tout. Après l’Italie et l’Angleterre, c’est l’Espagne qui fait ses gros titres sur la Pioche. Le journal As rapporte que Manchester United met la pression sur Paul Pogba. Le club souhaiterait que sa star s’exprime publiquement sur son futur, pour éviter les rumeurs durant tout le mercato. D’autant plus que les contacts seraient déjà avancés avec le Real Madrid. Affaire à suivre...