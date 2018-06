Le blocage du Brésil

Au Brésil, on revient forcément sur le match nul (1-1) de son équipe face à la Suisse. Le journal O Estado De Sao Paulo, par exemple, titre froidement : « le Brésil a bloqué ». Ce quotidien brésilien met en avant l’énorme déception procurée par la prestation de la Seleçao. Du côté de la Suisse, c’est un tout autre regard qui est donné sur la rencontre. Pour 20 minutes, la sélection helvétique aurait signé tout de suite pour un tel résultat. C’est dire à quel point cette performance était inattendue pour tout le monde.

Au Mexique, c’est la folie !

Et c’est tout simplement la folie au Mexique après la victoire face à l’Allemagne, 1 à 0. Toute la presse du pays s’enflamme pour la victoire des Mexicains contre les champions du monde en titre. « Le Mexique s’offre un rêve », titre Record sur son site Internet. Pour le quotidien, c’est avec « autorité » que s’imposent les joueurs mexicains. Le média ESTO, de son côté, fête aussi la victoire de la sélection nationale. « Ce cher et beau Mexique ! », titre sobrement la publication mexicaine. En Allemagne, la Mannschaft est critiquée par les journaux à l’exemple de Bild qui fait sa Une en parlant d’un « boycott » de la part des champions du monde. Pour le journal, c’est « la plus mauvaise défense allemande depuis des années ».

Harry Kane veut défier Cristiano Ronaldo

Du côté de l’Angleterre, la chute des favoris fait les gros titres mais c’est surtout Harry Kane qui éclipse tout le monde ! Le buteur de Tottenham est prêt à rentrer en force dans ce mondial et il le prouve par cette déclaration : « je veux un triplé comme Cristiano Ronaldo » a-t-il déclaré. Une phrase que l’on retrouve à la Une du Daily Mail. « Le capitaine de l’Angleterre a promis de défier Crisitano Ronaldo pour le titre de meilleur buteur de la compétition », écrit le journal anglais. Le message est passé !