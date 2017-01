Edinson Cavani est le grand vainqueur de ce week-end. Déjà leader de ce classement pour la première de l’année 2017, l’Uruguayen a largement conforté sa première place avec son doublé inscrit contre Nantes ce samedi en Ligue 1. Le joueur du PSG affiche des statistiques dingues avec 20 buts en 19 matches. Il a désormais quatre longueurs d’avance sur ses plus proches poursuivants, qui n’avancent pas. Aubameyang est à la CAN et Teodorczyk revient de blessure avec Anderlecht.

Derrière, ça ne bouge pas beaucoup. Alexandre Lacazette reste à 15 buts en 16 rencontre puisqu’il dispute ce soir l’Olympico entre Lyon et Marseille. Il aura l’occasion de progresser dans ce classement. Diego Costa l’a déjà fait lui. Avec son but marqué face à Hull City ce dimanche, l’attaquant de Chelsea s’est propulsé en grimpant de 5 places au classement. Après son imbroglio la semaine dernière où il avait été laissé au repos, l’international espagnol est revenu par la grande porte.

Alexis Sanchez sauve Arsenal

Mauro Icardi lui n’a pas trouvé le chemin des filets lors de la victoire de l’Inter Milan 1-0 à Palerme. Il en est à 15 buts en 21 rencontres de Serie A. Il est suivi de très près par Alexis Sanchez qui a sauvé Arsenal face à Burnley en marquant le penalty de la victoire dans les arrêts de jeu (2-1). Dans cette fin de classement, ils sont peu nombreux à avoir marqué, car ils ne sont pas beaucoup à avoir joué. Le Chilien a inscrit 15 buts en 22 matches.

On retrouve en effet les deux stars du Barça, Lionel Messi et Luis Suarez. Leur équipe se déplace ce soir à Eibar pour tenter de revenir provisoirement à deux points du Real Madrid. Si jamais l’un et/ou l’autre marquent, ils feraient un sacré bond dans ce classement particulièrement serré. Enfin, Bas Dost, qui est apparu le week-end dernier dans notre tableau, poursuit son ascension. Le Hollandais est sur une très belle série en ce moment. Après deux doublés début janvier, il a marqué contre Maritimo lors du nul 2-2 du Sporting. Il en est désormais à 14 réalisations en 15 matches.

Le classement des meilleurs buteurs à 20h30 :

1. Edinson Cavani (29 ans/PSG/URU) - 20 buts en 19 matches

2. Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans/Borussia Dortmund/GAB) - 16 buts en 15 matches

3. Łukasz Teodorczyk (25 ans/Anderlecht/POL) - 16 buts en 21 matches

4. Alexandre Lacazette (25 ans/Olympique Lyonnais/FRA) - 15 buts en 16 matches

5. Diego Costa (28 ans/Chelsea/ESP) - 15 buts en 20 matches

6. Mauro Icardi (23 ans/Inter/ARG) - 15 buts en 21 matches

7. Alexis Sanchez (27 ans/Arsenal/CHI) - 15 buts en 22 matches

8. Lionel Messi (29 ans/FC Barcelone/ARG) - 14 buts en 15 matches

8. Bas Dost (27 ans/Sporting CP/P-B) - 14 buts en 15 matches

10. Luis Suarez (29 ans/FC Barcelone/URU) - 14 buts en 17 rencontres