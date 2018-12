Le message caché de Pogba à Mourinho

Encore énorme lors du succès de Manchester United contre Bournemouth hier (4-1), Paul Pogba semble revenir à un très bon niveau depuis le départ de José Mourinho d’Old Trafford. Sous les ordres de Ole Gunnar Solskjaer, il a disputé trois rencontres pour quatre buts et trois passes décisives. Hier, il y est allé de son doublé et d’une assist pour Lukaku. Mais ce qui a aussi fait du bruit dans les médias anglais, c’est sa sortie après le match. Le champion du monde a lâché : « c’est différent avec Solskjaer. Nous avons gagné des matchs avec l’ancien entraîneur, mais aujourd’hui c’est juste un style de jeu différent. Nous sommes plus offensifs, nous nous créons plus d’occasions et c’est comme ça que nous voulons jouer. » Un message caché à José Mourinho ? C’est en tout cas comme cela que l’interprète le Daily Star ou encore le Times qui titre : « regarde ce qu’il se passe quand nous attaquons, José. »

Brahim Diaz veut le numéro 21

Le transfert de Brahim Diaz de Manchester City vers le Real Madrid se rapproche un petit peu plus chaque jour. Pour Marca ce matin cela n’est plus qu’une question d’heures surtout avec le nouvel indice que dévoile le quotidien. Le milieu offensif espagnol aurait en effet demandé aux dirigeants madrilènes de porter le numéro 21 dans la capitale espagnole. Une demande qui pourrait être acceptée. L’officialisation du transfert de Diaz devrait donc intervenir rapidement. Pour rappel, l’Espagnol a refusé de prolonger son contrat avec Manchester City et devrait rejoindre le Real contre environ 15 millions d’euros.

Valence en contact avec Chicharito

À la recherche de deux attaquants cet hiver après les déceptions Michy Batshuayi et Kevin Gameiro, qui pourraient quitter le club en janvier, Valence aurait jeté son dévolu sur un buteur de Premier League. Selon Superdeporte, Chicharito Hernandez, actuellement à West Ham, serait en contact avec la direction valenciane pour un transfert cet hiver. En demi-teinte chez les Hammers (4 buts en 13 matchs de Premier League), le Mexicain pourrait ainsi retrouver l’Espagne et la Coupe d’Europe. Valence va en effet disputer les 16e de finale de la Ligue Europa contre le Celtic Glasgow.