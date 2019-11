Emery plus que jamais sur la sellette

Et ça fait 7 matches sans victoire ! Battu sur sa pelouse de l’Emirates Stadium hier soir lors de la 5e journée de la phase de poules de l’Europa Ligue par Francfort (1-2), Arsenal n’a donc plus gagné depuis le 24 octobre toutes compétitions confondues. Évidemment, l’étau se resserre un peu plus autour de Unai Emery, qui en prend encore pour son grade ce matin de la part des journaux anglais. Selon le Daily Telegraph, le jeu proposé par son équipe hier laisse « un sentiment de vide » et personne ne voit comment les Gunners vont s’en sortir avec l’Espagnol. Pour le Times, ce « revers est toxique et met plus que jamais Emery au bord du gouffre ». D’ailleurs, les supporters d’Arsenal ont manifesté leur mécontentement hier au stade en brandissant des pancartes réclamant le départ de leur coach. Les temps sont durs dans le nord de Londres.

Zidane tient son nouveau Pogba

Bon d’accord, si vous avez cliqué sur cet article, vous deviez être impatient de savoir qui était la nouvelle cible mercato au milieu de terrain du Real Madrid. Et on comprend, vous êtes déçu. Puisque, pour le journal As, le Paul Pogba que détient Zinedine Zidane est tout simplement déjà dans son effectif. Il s’agit de l’Uruguayen Federico Valverde, qui s’impose au sein de l’entrejeu madrilène depuis quelques semaines aux côtés de Kroos et Casemiro. Selon le média espagnol, il a totalement convaincu Zidane de ses qualités et le coach français devrait de plus en plus l’utiliser cette saison. De quoi convaincre Valverde de prolonger son contrat à Madrid avec à la clé une nouvelle clause libératoire revue à la hausse. Le prix ? Attention accrochez-vous : 750 millions d’euros !

Le plan de CR7 pour revenir en forme

Attention, Cristiano Ronaldo semble contrarié et revanchard ! C’est du moins ce que rapporte le journal Tuttosport ce matin. Le Portugais aurait décidé de mettre un plan personnel en place afin de revenir au top physiquement d’ici le printemps. En quoi consiste cette remise en forme ? Le quintuple Ballon d’Or va privilégier les périodes de récupération dans les prochains mois hivernaux afin d’être à 100% pour l’arrivée de la phase finale de la Ligue des champions en février. Avec un objectif bien sûr : la gagner ! CR7 aurait été contrarié de lire et d’entendre que certains observateurs se demandaient si la Vieille Dame n’était pas plus forte sans lui. Que cela permettait au duo Higuain-Dybala de s’exprimer pleinement. Ils ont donc fâché Cristiano et généralement quand l’ancien Madrilène est fâché au printemps, ça fait mal. Le rendez-vous est pris !