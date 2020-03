92 matchs dans des stades vides

En Angleterre, le report de l’Euro 2020 plonge les acteurs du foot dans un flou total comme le montre la Une du Daily Mirror qui explique que l’UEFA aurait peur que la Premier League ne puisse redémarrer avant plusieurs mois, et que l’Angleterre connaisse la pire crise de tous les championnats européens. Mais si on croit les informations de The Sun, les présidents des clubs anglais ne vont pas se laisser faire. Ils ont un plan affirme le tabloïd, et celui-ci pourrait être radical... Comme partout en Europe, l’essentiel est de poursuivre et boucler le championnat domestique, pour éviter que les pertes financières ne soient trop importantes. C’est dans cette optique que les présidents des clubs de Premier League réfléchiraient sérieusement à jouer tous les matches à huis clos jusqu’à la fin de saison, 92 rencontres dans des stades vides et fermés au public...

Hakimi ne voudrait pas stopper sa progression

En Espagne en revanche, le ton est différent puisque c’est l’espoir qui fait la Une du journal As. « Le foot peut espérer », titre le quotidien. Avec le report de l’Euro, c’est la Liga mais aussi les coupes européennes qui devraient pouvoir se jouer, écrit As. Une autre information du journal nous intéresse en particulier, celle concernant le Real Madrid et Achraf Hakimi. D’après le média ibérique, la Casa Blanca est en plein doute concernant son jeune latéral. Lui qui est actuellement prêté du côté de Dortmund réalise la meilleure saison de sa carrière, l’opération est donc une réussite. Oui mais voilà, le Real veut le faire revenir mais sait que l’international marocain ne veut pas stopper sa progression. Or le couloir droit madrilène est aujourd’hui occupé par Carvajal, de quoi lui offrir une sacrée opposition. Le board merengue serait ainsi plein de doutes concernant le futur d’Hakimi et aurait peur que celui-ci ne soit pas satisfait d’une telle situation. Autre raison qui explique que le Real ne soit pas rassuré, le contrat du défenseur se termine en 2021.

Le Barça espère au moins prêter Coutinho

Enfin, on reste en Espagne pour finir cette revue de presse avec le FC Barcelone, dont le prochain mercato fait encore parler dans la presse catalane. En effet, selon Sport, le Barça cherche déjà une solution au dossier Philippe Coutinho. Le Bayern ne devrait pas lever son option, le Brésilien reviendra donc en Catalogne. Un mouvement qui n’arrange pas vraiment les Blaugranas, toujours en difficulté avec le plus gros transfert de leur histoire. Toujours d’après le journal, le prix pour acheter Coutinho étant très élevé, tout indique qu’il sera de nouveau prêté, car personne ne pourra mettre autant d’argent durant le prochain mercato vu le contexte particulier... Le Barça cherche donc preneur pour le Brésilien.