Zidane, « l’incroyable retour »

Un tremblement de terre. Voilà comment est perçu le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Annoncé hier à 18H21, ce come-back fait bien sûr les gros titres en Espagne ce matin. Pour El Pais, ZZ « vole au secours de son club de cœur » en grosse difficulté actuellement. AS et Marca reprennent ce mardi matin sur leur une les déclarations fortes du français. « Je ne pouvais pas dire non », a-t-il lâché ou encore que le club allait « changer des choses » lors du prochain mercato, preuve que les garanties ont été nombreuses pour Zizou. Pour Mundo Deportivo, c’est « une renaissance » pour le Real alors que Sport écrit que Florentino Perez espère avoir trouvé sa « bouée de sauvetage ». En France aussi, les gros titres sont pour le champion du monde 98. « Zidane tout-puissant », lâche L’Équipe. La Provence fait dans le chauvinisme en titrant « le Real de Marseille ». Enfin, L’Alsace hallucine et parle d’un « incroyable retour. »

Un retentissement mondial

L’écho de cette nomination, neuf mois après la démission de Zidane, est très fort dans le monde du foot. En Angleterre, le Guardian parle d’un « retour sensationnel au Bernabeu. » Le Daily Telegraph s’amuse et titre : « regarde qui revient... » C’est toute la presse européenne qui fait ses gros titres sur ZZ. « Il vient à la rescousse », lâche la Gazeta Wyborcza, un quotidien polonais. Le Het Nieuswblad, La Dernière Heure ou même encore le journal brésilien Lance ! consacrent un morceau de leur page au génie français. Bref, le foot est en ébullition ce matin et le prochain mercato du Real Madrid va être scruté de toute part.

Solskjaer ne veut plus de Sanchez

Alors qu’il est actuellement blessé pour deux mois environ, reverra-t-on Alexis Sanchez un jour sous le maillot de Manchester United ? En effet, sa saison est peut-être terminée et son histoire - pas forcément d’amour - avec le club mancunien pourrait prendre fin dès cet été. Selon le Sun, le coach des Red Devils, et qui devrait être reconduit dans ses fonctions l’an prochain, Ole Gunnar Solskjær, aurait indiqué à ses dirigeants et au Chilien qu’il ne comptait plus sur lui pour l’an prochain. L’ancien joueur d’Arsenal pourrait donc être prêté, son salaire faramineux pouvant freiner même les plus grosses écuries du continent. Quoi qu’il en soit, si Sanchez part, il n’aura pas laissé un très grand souvenir du côté d’Old Trafford.