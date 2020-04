Arsenal et MU sur Dembélé ?

Actuellement gravement blessé et sur le carreau pour au moins 6 mois, Ousmane Dembélé prend son mal en patience. Avec la crise du coronavirus et l’arrêt des compétitions européennes, le champion du monde 2018 manque moins de matches que prévu, mais le moral ne doit pas être optimal non plus. Cependant, malgré son inactivité, l’ancien rennais et du BVB garde la cote sur le marché des transferts. Notamment en Premier League. Selon Sport, Arsenal et Manchester United seraient très intéressés à l’idée de venir chercher le Français au FC Barcelone. En situation d’échec en Catalogne où il multiplie les blessures et le nombre de matches manqués, Dembélé pourrait trouver en Angleterre l’occasion de se relancer. Mais pour cela, il faudra d’abord se remettre sur pied.

Les pertes colossales des clubs de Premier League

La crise sanitaire qui frappe la planète met à mal tous les secteurs économiques. Le football n’échappe pas à la règle. Et ce matin, plusieurs tabloïds anglais se font le relais des pertes des clubs de Premier League depuis le début de la crise. L’arrêt des compétitions et de toute activité liée au football creuse les pertes économiques des écuries anglaises. Le Daily Mirror ou encore le Daily Star expliquent ce matin que les clubs perdent environ 9 millions de livres, soit 10 M€, par semaine. Avec le nombre de semaines qu’ils vont passer à l’arrêt, la facture s’annonce salée. Surtout que, selon les quotidiens du pays, les clubs vont ensuite devoir emprunter afin de faire face à tout cela. Et là aussi les sommes s’annoncent élevées. On parle d’emprunt à 115 M€. Un impact qui s’étalera sans doute sur plusieurs années.

Conte rêve de Tolisso

Alors que le dossier Lautaro Martinez-FC Barcelone bat son plein depuis le début du confinement, les quotidiens sportifs italiens dévoilent chaque jour les opérations que pourrait réaliser l’Inter en cas de forte rentrée d’argent. Au-delà de Timo Werner afin de remplacer l’Argentin, la Gazzetta dello Sport dévoile d’autres noms ce matin qui pourraient venir renforcer le groupe d’Antonio Conte. Selon le journal, le technicien italien rêve d’Emerson Palmieri, actuellement à Chelsea, mais aussi du Français, Corentin Tolisso. Devenu remplaçant au Bayern Munich avec l’arrivée de Flick, le milieu de terrain français pourrait trouver en Italie le club pouvant le relancer. Réponse lors du prochain mercato.