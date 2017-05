Cet été, de nombreux joueurs vont pouvoir signer dans le club de leur souhait pour 0 euro en indemnité de transfert. Juste pour vous, Foot Mercato vous propose un tour d’horizon des belles affaires de ce mercato estival qui s’annonce passionnant. Du côté de Manchester City, la grande lessive se prépare. Willy Caballero, le portier argentin se dirige vers la sortie alors que Pep Guardiola songerait à récupérer Victor Valdès qu’il a bien connu en Catalogne. Les défenseurs français des Skyblues sont aussi sur le départ puisque les contrats de Sagna et de Clichy arrivent à expiration au 30 juin prochain. Pablo Zabaleta (32 ans) est dans le même cas ainsi que Jesus Navas qui ne sera, a priori, pas conservé par les Citizens. Enfin Yaya Touré devrait aussi quitté Manchester cet été et pourrait faire le bonheur de n’importe quel autre club européen.

Dans les autres équipes du Vieux Continent cela s’agite aussi. Si le départ à la retraite de Francesco Totti a été annoncé par le directeur sportif de l’AS Roma, Monchi, nul ne sait de quoi sera fait l’avenir de Daniel de Rossi. L’international italien arrive aussi à la fin de son contrat et, si la Louve souhaite continuer l’aventure, lui, n’exclut pas de mettre un terme à sa carrière. Toujours en Italie, Keisuke Honda, qui avait émerveillé la planète football de son talent en Coupe du Monde (2010) a totalement raté son passage à l’AC Milan où son bail arrive aussi à expiration. Iker Casillas, est bien parti pour prolonger l’aventure à Porto, mais pour le moment, l’ancien portier du Real n’a pas signé de nouveau contrat. Lucas Leiva (Liverpool), Adrian (West Ham), Martin Caceres (Southampton), Fernando Torres (Atlético Madrid), Kolasinac et Choupo Moting (Schalke 04) ainsi que Seferovic (Francfort) et Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), qui va devoir revenir d’une très grosse blessure, sont dans le même cas.

En France aussi ça s’annonce chaud

En fin de contrat au Real Madrid, Pepe est annoncé en Chine mais aussi au Paris Saint-Germain selon les médias espagnols et à l’Inter Milan. Justement, le club de la capitale devrait connaître le départ de Maxwell cet été et on ne sait pas encore ce qu’il va advenir de Thiago Motta qui va sur ses 35 années. « Il y a d’autres projets de clubs pour Thiago. Ça fait presque six mois qu’ils savent qu’il est libre, donc vous pensez bien qu’ils l’ont approché. C’est normal. Mais il n’a écouté aucune offre parce qu’il a décidé avant toute chose de parler de son futur avec le président. Thiago est un joueur de classe mondiale. Il n’y a pas de pression particulière parce que même s’il finit libre, il n’y aura pas de problème (pour retrouver un club) », nous a dévoilé son représentant voici peu.

Cette saison, l’OGC Nice a fait très fort et s’est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Toutefois, le chantier s’annonce grand pour cet été. Mario Balotelli est en fin de contrat et devrait quitter la Côte d’Azur, son représentant aurait même entamé des négociations avec des clubs turcs tandis que la piste Las Palmas avait été évoquée. Valentin Esseyric va lui aussi s’en aller libre tout comme Paul Baysse qui l’a lui-même annoncé à l’issue de la défaite de Nice contre l’OM la semaine passée (1-2). Chez les gardiens, Benoit Costil (Rennes) et Cédric Carasso (Bordeaux) seront sur le marché et gratuits dès le 1er juillet tout comme Rachid Ghezzal (OL), Jimmy Briand et Christophe Kerbrat (Guingamp). Cheikh Ndoye, qui impressionne depuis deux ans à Angers devrait quitter le Maine-et-Loire sans rapporter un centime au SCO tout comme Ivan Balliu (Metz). Cette liste, non exhaustive démontre que les bonnes affaires à moindre coût seront légions cet été, au club de les saisir.