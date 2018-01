Près de 160 M€ pour Coutinho

Le FC Barcelone serait proche d’enregistrer sa première recrue du mercato hivernal. Mais de qui s’agit-il ? Philippe Coutinho, pour qui le Barça aurait fait une dernière offre folle d’après les journaux anglais ? Ou Yerry Mina, le défenseur de Palmeiras qui doit être barcelonais aujourd’hui selon Mundo Deportivo ? Plus probable. En tout cas, pour Coutinho, on s’approche enfin du but. Les dirigeants barcelonais auraient en effet lâché près de 160 millions d’euros pour s’attacher les services de la star brésilienne. C’est le prix que demandaient les Reds aux dernières nouvelles.

Simeone pour remplacer Conte ?

À Chelsea, c’est le feu aujourd’hui ! Proche de signer Ross Barkley (Everton) pour près de 17 millions d’euros selon le Daily Mail, le club londonien prépare également son été. Sachant que l’entraîneur Antonio Conte pourrait aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs, les dirigeants des Blues auraient déjà désigné sa priorité pour le remplacer. Il s’agit tout simplement de Diego Simeone, l’actuel technicien de l’Atlético d’après les informations du Times.

Offre de 40 M€ pour Nainggolan

En Italie, la Chine est décidément très active en ce début de mercato. Il y a quelques jours, Dzeko (AS Roma) et Mandzukic (Juventus) avaient fait l’objet d’une offre chinoise, refusée. Cette fois-ci, selon la Gazzetta dello sport, il s’agit d’un autre joueur de l’AS Roma : Radja Nainggolan. En effet, d’après le journal italien, le club chinois d’Evergrande aurait fait une offre pour le milieu de terrain à hauteur de 40 millions d’euros. Mais il y a peu de chances que la transaction aboutisse, l’AS Roma espérant au moins 50 millions pour son joueur.