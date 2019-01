Paul Pogba voudrait prolonger

Quand on vous dit que le football va très vite. Rappelez-vous il y a quelques mois, voire quelques semaines, la presse anglaise évoquait un départ prochain de Paul Pogba de Manchester United. Mais ça, c’était avant que José Mourinho ne soit limogé et que le champion du monde ne renaisse sous les ordres de Ole Gunnar Solskjaer. Ce matin, le Sun indique donc que le milieu de terrain français serait désormais prêt à revenir à la table des négociations afin de prolonger son contrat avec les Red Devils. Le tabloïd indique qu’actuellement la Pioche est le deuxième joueur le mieux payé du club derrière Alexis Sanchez. Si les négociations aboutissent, Pogba pourrait se rapprocher de son coéquipier chilien.

Le Torino sur Jesé ?

Le calvaire de Jesé au Paris Saint-Germain est-il bientôt fini ? La réponse n’est pas encore tout à fait positive, mais Tuttosport ouvre une porte de sortie pour l’attaquant espagnol ce matin dans ses colonnes. Selon le média, le Torino serait prêt à bouger pour voir débarquer l’ancien Madrilène sous ses couleurs. Lui qui ne joue plus du tout au PSG ne serait pas contre un nouveau challenge. Le quotidien insiste en expliquant que c’est véritablement le moment pour obtenir l’attaquant à moindre coût. En effet, Paris veut s’en débarrasser même si Jesé a toujours fait preuve d’un état d’esprit exemplaire notamment depuis l’arrivée de Thomas Tuchel.

La Juve va voir débarquer Romero en 2020

Entre le recrutement de joueurs en fin de contrat et les pistes menant aux plus jeunes pépites du championnat italien, la Juventus Turin est sur tous les fronts. Ce matin, le quotidien Tuttosport indique que la Vieille Dame serait déjà d’accord avec le défenseur argentin du Genoa, Cristian Romero. Ce dernier aurait dit oui à la Juve et rejoindrait l’effectif bianconero en 2020. Comme elle l’a fait avec Bentancur ou encore Paulo Dybala il y a quelques années, la Juventus aime aller chercher les talents de demain très jeunes afin de leur permettre de se développer dans ses rangs.