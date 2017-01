Le Real tombe, la Catalogne rit

Après 40 matches sans défaite, un record dans le football espagnol, le Real Madrid de Zinedine Zidane s’est incliné sur la pelouse de Séville ce dimanche soir (2-1). Et forcément, la presse pro-Barça ne se prive pas de lâcher quelques "mots doux" à l’encontre du technicien français, qui accumule selon elle les coups de chance depuis le début de sa carrière d’entraîneur. Aujourd’hui, Sport titre : « La chance a tourné », quelques jours après avoir écrit « un nouveau coup de chance sauve Zidane », suite au match nul arraché sur le fil, à Séville déjà, en Coupe du Roi.

Payet snobé par ses coéquipiers !

Le clash entre Dimitri Payet et son club de West Ham occupe l’espace médiatique depuis plusieurs jours déjà, mais les tabloïds ne cessent de rebondir et de développer l’affaire. Écarté de l’équipe professionnelle par Slaven Bilic, l’international français serait ainsi totalement snobé par ses coéquipiers. C’est en tout cas ce qu’assure The Sun, en se basant sur une déclaration de Mark Noble. Le capitaine des Hammers assure ne pas avoir parlé à l’ancien Nantais depuis 3 semaines ! « Je suis en colère et déçu car j’ai toujours dit que c’était l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai jamais joué. J’ai eu, et je parle au passé car je n’ai pas vraiment parlé avec lui ces deux ou trois dernières semaines, une super relation avec lui, mais je ne connais pas ses raisons, » a-t-il détaillé.

Ça a chauffé entre Mourinho et Klopp !

Cette saison, en Premier League, le spectacle se trouve parfois au bord du terrain, avec une horde d’entraîneurs très médiatiques. D’ailleurs, ce dimanche, le duel entre le Liverpool de Jürgen Klopp et le Manchester United de José Mourinho n’a pas déçu. La rencontre, qui s’est soldée par un match nul (1-1), a été marquée par un échange très virulent entre les deux techniciens. L’Allemand reprochait à son confrère portugais d’avoir voulu entraîner l’expulsion de Roberto Firmino, suite à un accrochage avec Ander Herrera. Klopp également remonté contre le style de jeu des Red Devils, à base de longs ballons, et déçu de l’accueil réservé à Old Trafford : alors qu’il réclamait du café avant la rencontre, on ne lui aurait offert... que du thé.