Southgate pour remplacer Pochettino ?

Malgré la victoire hier des siens dans la difficulté contre Southampton (2-1), Mauricio Pochettino et Tottenham n’ont pas fait taire les rumeurs sur un possible départ de l’Argentin. Ce matin, le Daily Star et quelques autres tabloïds rapportent en chœur que la direction des Spurs songerait à l’avenir et au prochain entraîneur du club en cas de départ de Pochettino. Celui-ci pourrait intervenir en fin de saison et c’est Gareth Southgate qui est en tête de la short-list pour lui succéder. L’actuel sélectionneur de l’Angleterre a les yeux rivés en ce moment sur un objectif : l’Euro 2020. Mais en juillet prochain après le tournoi final, il pourrait être amené à revenir dans le coaching de clubs. Cela dépendra des résultats des Three Lions au championnat d’Europe et de l’envie de Southgate de poursuivre ou pas sa mission à la tête de la sélection.

Un derby de Madrid « sans magie »

Comme le score l’indique - 0-0 - le derby de Madrid entre l’Atlético et le Real n’a pas été fameux. Et c’est ce qu’exprime toute la presse espagnole ce matin dans un seul cri du cœur. « Il manquait de la magie », écrit As. Le symbole de ce manque d’ambitions a sans doute été Eden Hazard, encore aux abonnées absents dans un grand rendez-vous hier. Pour El Pais, le derby n’a « accouché de rien du tout » et c’est le statu quo au classement entre les deux équipes, qui voient néanmoins le FC Barcelone revenir. Une déception exprimée aussi par Marca, même si le quotidien préfère retenir l’énorme prestation de Jan Oblak dans les buts des Colchoneros. La frustration a même gagné le Venezuela et le journal El Meridiano qui parle d’un « derby endormant. »

L’Italie a hâte d’être à dimanche prochain

Réservez bien votre dimanche soir prochain ! En Serie A, l’Inter recevra la Juventus à 21h pour un duel qui s’annonce déjà comme un des tournants de la saison. Les Intéristes ont remporté leurs 6 premiers matches alors que la Vieille Dame est à deux points derrière. Toute la presse du pays s’enflamme déjà pour ce duel qui s’annonce explosif. Un duel entre les « deux cannibales » du championnat pour le Corriere dello Sport. « Un duel d’enfer », pour Tuttosport ou encore les deux équipes « seront à l’épreuve du 7 » pour la Gazzetta dello Sport. Sept comme le 7 sur 7 que veut réaliser l’Inter et 7 comme CR7 qui devra être énorme pour faire reprendre la tête du championnat à son équipe.

