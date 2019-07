Tottenham discute avec la Juve pour Dybala !

Avant, Tottenham ne recrutait pas durant les périodes de mercato. Pendant deux mercatos d’affilée (été 2018 et hiver 2019), les Spurs étaient restés muets. Mais ça, c’était avant. Le mercato d’été 2019 est celui du renouveau pour le club londonien après un parcours exceptionnel en Ligue des Champions qui les a menés jusqu’en finale. Tottenham a donc acheté Tanguy Ndombélé et semble proche de recruter Ryan Sésségnon avant peut-être d’aller chercher Giovani Lo Celso. Mais selon le Daily Mail, ce n’est pas tout. Le tabloïd explique ce matin que les Spurs seraient en discussions avec la Juventus Turin afin de recruter Paulo Dybala ! L’attaquant argentin n’est plus en odeur de sainteté au sein de la Vieille Dame et un départ est envisagé. Si celui-ci venait à intervenir, Tottenham serait prêt à débourser 80 millions de livres, soit 90 M€ pour le recruter ! Un nouveau coup de folie en perspective donc ?

Le Real Madrid sait comment remplacer Asensio

Marco Asensio ne devrait pas porter le maillot du Real Madrid cette saison. Gravement blessé contre Arsenal en International Champions Cup - rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou gauche - l’Espagnol va manquer tout l’exercice 2019-20 et le club merengue se retrouve avec un nouveau casse-tête. Il doit lui trouver un remplaçant, mais selon la presse espagnole du jour - As et Marca - celui-ci ou ceux-ci sont déjà tout trouvés. Ils seraient même déjà au sein de l’effectif en la personne de Kubo, la pépite japonaise, et Rodrygo. Pour Marca, il y aurait même six solutions pour Zinedine Zidane : Vincius Junior, Isco, Brahim Diaz et donc Rodrygo. Mais aussi Gareth Bale et James Rodriguez, actuellement indésirables et sur le départ, mais qui pourraient voir leur situation changer !

Le Barça propose 27 M€ pour Junior Firpo

À la recherche d’un suppléant à Jordi Alba pour cette saison, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur le latéral gauche du Bétis Séville, Junior Firpo. L’international Espoirs espagnol a déjà fait l’objet d’une offre de 24 M€ de la part du Barça, mais celle-ci a été refusée par les dirigeants andalous. Les Blaugranas avaient donc décidé de jouer la montre afin de faire craquer le Bétis dans la dernière ligne droite du mercato., Mais un nouvel élément est venu remettre en cause la stratégie. Le coach du club Ernesto Valverde aurait pressé ses dirigeants de le recruter afin de l’intégrer au sein de l’effectif le plus vite possible. Ces derniers sont donc revenus à la charge avec une offre de 27 M€ selon Estadio Deportivo. Place maintenant à la réponse des Andalous.

