Morata déjà sur le départ au Real ?

Cet été, le Real Madrid n’a pas hésité à débourser 30 M€ pour lever la clause de rachat d’Alvaro Morata, qui avait fait ses preuves à la Juventus. Destiné à faire concurrence à Karim Benzema, l’attaquant espagnol n’a finalement pas réussi à s’imposer (6 titularisations en Liga cette saison). Alors, selon le Corriere dello Sport, l’international ibérique souhaite déjà quitter la Casa Blanca... pour retourner à la Juve ! Seulement voilà, entre temps, la Vieille Dame a cassé sa tirelire pour recruter Gonzalo Higuain, et Paulo Dybala explose au plus haut niveau... Reste donc à savoir si le champion d’Italie donnera suite dans ce dossier.

Tolisso pour oublier Witsel ?

Après une cour intensive de plusieurs mois, la Juventus pensait enfin boucler l’arrivée d’Axel Witsel dès le début du mercato hivernal. La presse italienne présentait l’affaire comme étant déjà bouclée. Mais finalement, les sirènes de la Chine auront eu raison des Bianconeri. Oublié le joueur du Zenit, la Juve doit revoir ses plans. Et selon Tuttosport, sa nouvelle priorité est déjà toute trouvée : le directeur sportif « Beppe Marotta compte lancer l’assaut pour Corentin Tolisso » ! Un intérêt qui n’a rien de nouveau : début décembre, le quotidien évoquait déjà la volonté des Italiens d’offrir Mario Lemina à l’OL pour faire baisser le prix de son numéro 8...

Pjanic tenté par Arsenal ?

Englué dans des négociations difficiles avec Alexis Sanchez et Mesut Özil, Arsenal prépare peut-être l’avenir sans ses deux stars. Selon The Sun, Arsène Wenger a contacté Miralem Pjanic, qui serait enthousiaste à l’idée de rejoindre les Gunners. Le tabloïd présente le Bosnien comme le successeur de Santi Cazorla, vieillissant et freiné par les blessures. La Juventus devrait cependant retenir l’ancien Lyonnais cet hiver, surtout après l’échec du dossier Witsel. Mais les Londoniens pourraient tout de même prendre la température auprès des Turinois, avec une première offre de 33 M€... Affaire à suivre.