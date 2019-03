Un duel Chelsea-Juventus pour Zidane

Chelsea-Juventus Turin, même combat. C’est en substance ce qui se dégage actuellement lorsque l’on regarde l’actualité des deux clubs. En effet, les coaches des deux cadors européens sont en difficulté et sont contestés. Leur avenir n’est pas assuré. En effet, les Blues et les Bianconeri se cherchent un coach pour la saison prochaine et ils ont apparemment la même cible : Zinedine Zidane. Le champion du Monde 1998 est actuellement libre et selon le Sun, son premier choix sera la Juventus. Mais Chelsea en a fait sa cible prioritaire et pour le faire signer, Roman Abramovich va devoir se dépêcher sous peine de voir la Vieille Dame le coiffer au poteau. Bref, le feuilleton ZZ commence à peine et il promet certainement de durer.

La guerre est déclarée entre Spalletti et Icardi

Dossier Mauro Icardi, nouvel épisode. Jeudi soir, l’attaquant argentin a indiqué dans un long message Instagram qu’il allait rester à l’Inter Milan, déclarant son amour au club intériste. Mais dans ce post, il ne fut pas que question de son avenir. Le buteur de l’Inter a aussi répondu à son entraîneur Luciano Spalletti, qui l’écarte de l’effectif depuis plusieurs semaines et qui quelques heures avant en conférence de presse avait refusé de répondre à une question sur Icardi en déclarant : « je ne parle que de ceux qui s’entraînent et qui jouent. » Ce à quoi a répondu l’intéressé : « je ne sais pas si, en ce moment, il y a de l’amour et du respect envers l’Inter et envers moi de la part de certains de ceux qui prennent les décisions. Je ne sais pas s’il y a, de la part de certains, la volonté d’agir et de résoudre les choses seulement et exclusivement par amour pour l’Inter. » Bref, l’ambiance n’est pas au beau fixe du côté de Giuseppe Meazza.

De Gea demande 582 000 euros par semaine pour rester

Ces derniers jours, la question de la prolongation de contrat de David de Gea revient en boucle dans la presse anglaise. Ce matin, c’est le Daily Telegraph qui apporte son grain de sel en indiquant que le portier espagnol réclame tout simplement 500 000 livres par semaine, soit 582 000 euros, afin de prolonger son bail du côté d’Old Trafford. De Gea juge qu’il a rendu de grands services à son club et qu’il mérite d’être rémunéré au même niveau qu’Alexis Sanchez, qui est actuellement le joueur le mieux payé du club. Reste à voir désormais ce que vont répondre les dirigeants de MU, eux qui veulent à tout prix garder leur gardien. À tout prix vraiment ?